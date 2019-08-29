أفضل موقع العاب فلاش مجانية اون لاين “poki”

يقدم لكم موقع نجوم مصرية أفضل موقع العاب فلاش مجانية اون لاين 2019 . يعتبر موقع poki واحد من أفضل مواقع العاب الفلاش المجانية والذي يتميز بتعدد أقسام الألعاب الموجودة به حيث يحتوي الموقع على باقة متنوعة من العاب الاكشن، والعاب المغامرات، والعاب التصويب، والعاب سيارات، والعاب موتوسيكلات، والعاب بنات، والعاب الطبخ، والعاب ذكاء، والموقع يناسب فئات الأعمار السنية المتوسطة والصغيرة، ويناسب الفتيان والفتيات بسبب احتواء الموقع على العاب تناسب كلا الجنسين الذكور، والإناث

ويتميز موقع poki بسهولة إستخدامه كما أنه لا يحتوي علي أي أشياء خارجة أو خادشة لا تناسب الأطفال بل الموقع مناسب جدا كما أنه سهل الاستخدام جدا، وسهل الوصول إليه، ويتميز بالواجهة البسيطة مما يمكن الأطفال من سهولة إستخدامه، والاستمتاع، والتعلم في نفس الوقت

قسم العاب فلاش مجانية للأطفال

كما يتميز موقع poki بوجود قسم خاص للأطفال من أجل توفير العاب فلاش مجانية سهلة تناسب الأطفال ويوفر قسم الأطفال العاب سيارات والعاب طبخ وغيرها من الالعاب الشيقة، والمتنوعة لكن بسهولة أكبر كما يحتوي موقع poki علي العاب ذكاء تعليمية لتنمية قدرات الأطفال، وتعزيز مهاراتهم، و توجيههم إلى ميولهم، ورغباتهم، ويحتوي القسم على العاب بنات تناسب الفتيات الصغيرات أيضاً وليس مقتصراً على الفتيان فقط

يحتوي الموقع على العديد من الأقسام، ويصل عدد أقسام الألعاب به إلى 87 قسم من العاب الأكشن و العاب بنات، والعاب طبخ، والعاب مغامرات، وغيرها من الأقسام، ويتميز الموقع بكثرة عدد الألعاب الموجودة به وجودة الصورة، ويحتوي الموقع علي العاب مشهورة مثل لعبة صب واي subway، والعاب أخرى

خطوات فتح موقع poki

1-نكتب في مربع بحث جوجل “poki” وسوف يظهر الموقع كأول خيار لك

2- إضغط على رابط الموقع وانتظر بضع ثواني حتي يتم تحميل الموقع

خطوات تشغيل الألعاب

1-بعد تحميل الموقع تختار اللعبة وتضغط عليها

2- تنتظر بضع ثوان لتحميل اللعبة و معرفة ارشادات اللعب

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