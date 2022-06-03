يعاني الكثير من الأشخاص ممن يمتلكون راوتر الانترنت الأرضي في الكثير من الأحيان عن وجود ضعف في الحصول على النت اللازم، وهو ما يدفعهم للبحث عن طريقة مناسبة لتفادي تلك المشكلة، مع العلم الانقطاع المتكرر أو ضعف الشبكة قد يكون بسبب وضع الراوتر في المكان الخطأ في المنزل، نتناول معكم خلال السطور التالية أفضل الأماكن التي يتم بها وضع الراوتر، بالإضافة إلى نصائح هامة تجنبك العديد من مشكلات الانترنت.

ما هو أفضل مكان في المنزل لوضع راوتر الإنترنت؟

يجب عليك عدم وضع الراوتر في غرفه تحتوي على أثاث كبير أو ضخم، لأن ذلك يسبب في إعاقة الإشارة وبالتالي ضعف الشبكة، مع الابتعاد عن المرايا، نظرًا تعمل على انعكاس الإشارة، كما أن الأسطح المعدنية تحتوي على طبقة رقيقة تعكس الإشارات أيضًا، لذا من الضرورة وضعه في منتصف المنزل فوق رف علوي، وأفضل اتجاه لسير إشارات الانترنت هي الاتجاه السفلي والجانبي.

تحديد أفضل مكان للراوتر

يجب أن تضع في اعتبارك أن الأماكن الأكثر فاعلية لوضع جهاز الراوتر الخاص بك لإعطائك شبكة قوية هي الأماكن التالية:

أن يكون يعيدًا عن الأرض بالإضافة إلى أن يكون على رف عالي.

وضعه بعيدًا عن الجوالات اللاسلكية أو اجهزة الميكروويف، لأنها تستعمل التردد نفسه وهو 2.4 جيجا هرتز.

التأكد من سلامة سلك التوصيل لحرارة الخط الأرضي.

الصيانة الدورية للسلك وللراوتر.

وضعه في منتصف المنزل وليس في الطرف.

التأكد من عدم وجود سرقة للواي فاي من قبل آخرين.



برنامج تحديد مكان الراوتر

يساعدك تطبيق Wi-Fi SweetSpots على تحديد أفضل موقع يتم وضع الراوتر به لاستقبال أفضل إشارة لاسلكية عن طريق تحميله على هاتفك المحمول وهو مخصص لكل من الاندرويد و iOS، لاسيما وأن يمتاز بالآتي: