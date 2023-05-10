أفضل مكان بالمنزل لوضع الراوتر للحصول على أقوى شبكة اتصال في كل الغرف

لعل الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي يعانون من عدم وصول شبكة الإنترنت في بعض نواحي المنزل، ويشعر بهذه المشكلة تحديدا المنازل الواسعة والكبيرة أو تلك التي تحتوي على الكثير من الجدران، فيعاني من ضعف الاتصال بالانترنت أو عدم الاتصال من الأساس، حتى أن البعض يذهب لشراء أنواع جديدة من الراوتر ويكتشف بعد ذلك أنه يعاني من المشكلة ذاتها، وبحسب تقرير نشرتها صحيفة بريطانية فإن مكان وضع الراوتر بالمنزل هو السبب في المعاناة من تلك المشكلة، وأضافت في تقريرها أن أفضل مكان يمكن وضع الراوتر به يكون في الكابل الرئيسي.

أفضل مكان لوضع الراوتر في المنزل

وأما عن بعض النصائح التي قدمها صانع التقرير الذي نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فأوضحت أنه عند وضع الراوتر بجوار وحدة التليفزيون، فيجيب أن يكون ميل الراوتر جانبا، مع الحفاظ عليه في وضع مستقيم، والعمل على توجيه الضوء إلى الغرفة حتى يتم توزيع الإشارة جيدا إلى الهواء حيث من الخطأ توجيه الرواتر إلى الحائط أو الأرض أو مكان مغلق.

وأضافت الصحيفة بأنه يجب تعديل مكان الراوتر بالشكل الصحيح على الطريقة الموضحه لتحسين جودة الاتصال بخدمة الانترنت لديكم، حيث أن الوضعية الصحيحة للراوتر تجعل المستخدم يستفيد من أفضل جودة للخدمة التي تخرج من الراوتر.

وأوضحت أن بعض المستخدمين قد يضعون الراوتر داخل أحد الأدراج أو في الخزانة حفاظا على مظهر الغرفة، إلا أن ذلك يعتبر من الأخطاء الشائعة التي يقع بها الكثير من المستخدمين وتتسبب في بطئ وعدم استقرار في الخدمة، فضلا عن ضعف الخدمة حتى مع الاتصال الجيد، حيث سيحد وضع الراوتر في هذه الأماكن من انتشار الإشارة التي تخرج منه، وكذلك إن وضع الراوتر تجاه نافذة الغرفة تصرف خاطئ حيث أن الإشارة ستكون موجهة إلى خارج المنزل بشكل أكبر مما يجعلك غير مستفيد بها جيدا.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن هنالك بعض العوامل الخارجية قد تسبب ضعف لخدمة الإنترنت لديكم، مثل وجود فرن بجوار منزلك، وكذلك تعدد الهواتف اللاسلكية، أو حتى أحواض الأسماك، وكذلك الأجهزة الكهربائية المنزلية يمكن أن تعيق عمل الراوتر وتؤثر على أداءه خاصة الميكروويف.