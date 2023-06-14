أفضل ما تبحث عنه| هاتف Honor 90 الجديد ملك التصوير.. شيك وبسعر مثالي

كشفت شركة هونر رسميًا عن سلسلة Honor 90 وبدء طرحها في الأسواق وتوفرها بشكل كبير خلال أيام، وجاء هذا الإعلان على الموقع الخاص بالشركة، وتُعد الشركة من أشهر الشركات التي تقوم بصناعة الهواتف الذكية وهي شركة صينية، والهاتف يحمل مواصفات رائعة وسعر مثالي لعشاق الفئة المتوسطة.

هونر تطلق سلسلة Honor 90

أكدت الشركة الصينية هونر أنه سيتم عقد مؤتمر في باريس عاصمة فرنسا من أجل عرض السلسلة الجديدة من هواتف هونر 90 وأهم المواصفات في الجهاز الجديد، والشكل الخارجي للجهاز ومكوناته وأهم المميزات، ويتم عرض الهواتف الآتية:

الهاتف الأول هو هاتف هونر 90 وعرض مواصفات الجهاز ومميزاته وسعة التخزين فيه. الهاتف الثاني هو هاتف هونر 90 برو ويتم عرض المميزات وسعة التخزين وتصميم الجهاز.

الاختلاف في التصميم سيكون من خلال الكاميرا الخلفية، فتكون دائرية في الهاتف العادي، وتكون الكاميرا سداسية في برو ليتم التفرقة بين الهاتفين.

مواصفات هونر 90 وأهم مميزاته

تُعد هواتف هونر من الهواتف الجيدة ويتم تطوير الهواتف بشكل مستمر، لذا قامت الشركة بتقديم سلسلة هونر 90 في الأسواق بالمواصفات الآتية:

الشاشة في هاتف هونر 90 تأتي بحجم 6.78 وتردد 120هرتز.

يدعم الهاتف تقنية اتش دي آر.

يقدم الجهاز تقنيات حديثة لتقليل سطوع الشاشة لراحة العين.

ذاكرة عشوائية في الهاتف بسعة 12 أو 16 جيجا بايت.

سعة التخزين داخل الجهاز بلغت 256 أو 512 مللي أمبير.

بطارية الهاتف تدعم طرق الشحن السريع.

الجهاز يدعم الجيل الخامس من الشبكات.

الكاميرا الأمامية دقتها 50 ميجا بكسل.

الكاميرات الخلفية الكاميرا الأساسية فيها دقتها 200 ميجا بكسل.

يتشابه هاتف هونر 90 برو مع هاتف هونر العادي مع بعض الفروق القليلة.

الهاتف يأتي وفق التقارير بسعر 355 دولار أمريكي تقريبًا.