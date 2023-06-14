تقنية

أفضل ما تبحث عنه| هاتف Honor 90 الجديد ملك التصوير.. شيك وبسعر مثالي

محمد سعيد

كشفت شركة هونر رسميًا عن سلسلة Honor 90 وبدء طرحها في الأسواق وتوفرها بشكل كبير خلال أيام، وجاء هذا الإعلان على الموقع الخاص بالشركة، وتُعد الشركة من أشهر الشركات التي تقوم بصناعة الهواتف الذكية وهي شركة صينية، والهاتف يحمل مواصفات رائعة وسعر مثالي لعشاق الفئة المتوسطة.

أفضل ما تبحث عنه| هاتف Honor 90 الجديد ملك التصوير.. شيك وبسعر مثالي

هونر تطلق سلسلة Honor 90

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أكدت الشركة الصينية هونر أنه سيتم عقد مؤتمر في باريس عاصمة فرنسا من أجل عرض السلسلة الجديدة من هواتف هونر 90 وأهم المواصفات في الجهاز الجديد، والشكل الخارجي للجهاز ومكوناته وأهم المميزات، ويتم عرض الهواتف الآتية:

  1. الهاتف الأول هو هاتف هونر 90 وعرض مواصفات الجهاز ومميزاته وسعة التخزين فيه.
  2. الهاتف الثاني هو هاتف هونر 90 برو ويتم عرض المميزات وسعة التخزين وتصميم الجهاز.
أفضل ما تبحث عنه| هاتف Honor 90 الجديد ملك التصوير.. شيك وبسعر مثالي
أفضل ما تبحث عنه| هاتف Honor 90 الجديد ملك التصوير.. شيك وبسعر مثالي

الاختلاف في التصميم سيكون من خلال الكاميرا الخلفية، فتكون دائرية في الهاتف العادي، وتكون الكاميرا سداسية في برو ليتم التفرقة بين الهاتفين.

- صورة 1 - Honor 90 | هونر Honor 90- صورة 2 - Honor 90 | هونر Honor 90

مواصفات هونر 90 وأهم مميزاته

تُعد هواتف هونر من الهواتف الجيدة ويتم تطوير الهواتف بشكل مستمر، لذا قامت الشركة بتقديم سلسلة هونر 90 في الأسواق بالمواصفات الآتية:

  • الشاشة في هاتف هونر 90 تأتي بحجم 6.78 وتردد 120هرتز.
  • يدعم الهاتف تقنية اتش دي آر.
  • يقدم الجهاز تقنيات حديثة لتقليل سطوع الشاشة لراحة العين.

- صورة 3 - Honor 90 | هونر Honor 90

  • ذاكرة عشوائية في الهاتف بسعة 12 أو 16 جيجا بايت.
  • سعة التخزين داخل الجهاز بلغت 256 أو 512 مللي أمبير.
  • بطارية الهاتف تدعم طرق الشحن السريع.
  • الجهاز يدعم الجيل الخامس من الشبكات.

- صورة 4 - Honor 90 | هونر Honor 90- صورة 5 - Honor 90 | هونر Honor 90

  • الكاميرا الأمامية دقتها 50 ميجا بكسل.
  • الكاميرات الخلفية الكاميرا الأساسية فيها دقتها 200 ميجا بكسل.
  • يتشابه هاتف هونر 90 برو مع هاتف هونر العادي مع بعض الفروق القليلة.

- صورة 6 - Honor 90 | هونر Honor 90

الهاتف يأتي وفق التقارير بسعر 355 دولار أمريكي تقريبًا.

محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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