أفضل لابتوبات إتش بي hd للألعاب لعام 2022

تزداد عمليات البحث على محرك البحث العالمي جوجل، عن أسعار اللاب توب، وخلال الفترة الحالية، توجد تشكيلة من أفضل الموديلات وبأسعار جيدة، ويتساءل العديد من المواطنين، عن أفضل لاب توب hd، نظرًا لإمكانياته الكبيرة في الألعاب مع سعره المناسب.

أفضل لاب توب hd

وخلال الأيام الحالية انتشرت أجهزة متميزة ورائدة في مختلف الفئات التي تناسب احتياجات جميع المستخدمين، بدءا من الحاسبات ذات الإمكانيات القوية المخصصة لمصممي الجرافيك والأخرى المصممة لعشاق الألعاب.

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أفضل لاب توب hp للالعاب لاب توب Pavilion Gaming Laptop

يقوم بتشغيل العديد من الألعاب القوية مثل لعبة القتال الشهيرة فورتنايت، ولعبة ماين كرافت، ولعبة ببجي PUBG، و أكبر ألعاب الكمبيوتر وهي لعبة GTA-V.

مميزاته:

شاشة ممتازة بقياس 17.3 بوصة، بجودة عرض FHD، تبلغ دقتها 1920×1080 بكسل، تسمح بتشغيل الألعاب بجودة جرافيك عالية، ومعدل تحديث مرتفع مخصص للألعاب الحديثة بتردد 144 هرتزا.

قوة المعالجة مع أحدث إصدارات الألعاب.

كرت شاشة من إنتاج شركة إنفيديا من نوع NVIDIA GeForce GTX 1660Ti بحجم 6 جيجابايت.

معالج إنتل من الجيل العاشر e i7-10750H، بسرعة 5 جيجاهرتز.

مساحة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

سعره: يزيد عن 21 ألف جنيه مصري.

لاب توب اتش بي Pavilion Gaming Laptop

هو جهاز مثالى تناسب مواصفاته طلاب الجامعة نظرا لتكلفته المنخفضة، والذي يمتاز بسرعة عالية في الأداء.

مميزاته: