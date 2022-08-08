أفضل كاميرا في العالم… 200 ميجا بكسل هاتف Moto x30 Pro مواصفات جبارة وبسعر خيالي

أعلنت شركة Motorola عن طرح هاتفها الجديد Moto x30 Pro في سوق الهواتف الذكية، ويأتي هاتف موتو إكس 30 برو بأعلى كاميرا في سوق الهواتف الذكية وهو أول هاتف يأتي بكاميرا 200 ميجابكسل ومعالج سناب دراجون 8+ جين 1.

مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي لهاتف Moto x30 Pro الجديد تزداد التوقعات والمعلومات المسربة عن الهاتف الجديد، فهيا بنا نتعرف على مواصفات Moto x30 Pro والسعر المحدد له وموعد نزوله في أسواق الهواتف الذكية وهل يستحق الشراء أم لا.

مواصفات Moto x30 Pro

جسم الهاتف

ارتفاع 161.7 ملم عرض 73.5 ملم سمك 8.3 ملم الوزن 195 جرام الألوان أبيض، أسود

الشاشة النوع OLED الحجم 6.67 بوصة (يشاع انها منحنية) الدقة 1080 × 2400 بكسل ميزات أخرى للشاشة – معدل تحديث 144 هرتز

– HDR10+

– تدعم مليار لون

– 500 nits (typ), 700 nits (HBM) – ماسح بصمات الأصابع أسفل الشاشة

المعالج

نظام التشغيل أندرويد 12 نوع المعالج (chipset) كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8+ جين 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) السرعة ثماني النواة (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510)

معالج رسوميات gpu أدرينو 730

الكاميرا

الخلفية كاميرا ثلاثية:

– 200 ميجا بكسل، (عريضة)، Dual Pixel PDAF, OIS، فتحة عدسة f/1.9

– 50 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، فتحة عدسة f/2.2

– 12 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، فتحة عدسة f/2.4 مميزات الكاميرا فلاش ليد مزدوج، بانوراما، HDR تصوير الفيديو – تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30/60 إطارً بالثانية

– 1080 بكسل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية

– 720 بكسل 960 إطارًا في الثانية

– 10-bit HDR10+

– مثبت إلكتروني gyro-EIS الكاميرا الأمامية 60 ميجا بكسل، (عريضة)، فتحة عدسة f/2.2 ميزات الكاميرا الأمامية HDR الفيديو تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية 1080 بكسل 30/120 إطارًا في الثانية

الذاكرة

الرام 12\8 جيجا رام التخزين 256\128 جيجابايت،

البطارية

البطارية 4500 ملي أمبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة الشحن السريع – شحن سريع بقدره 125W مميزات أخرى للبطارية شحن لاسلكي بقوة 50W

موعد نزول Moto x30 Pro

كان من المقرر نزول هاتف Moto x30 Pro يوم 3 اغسطس الماضي ولكن تم تأجيل الاعلان الرسمي عن الهاتف الجديد الى يوم 11 أغسطس المقبل.

سعر Moto x30 Pro