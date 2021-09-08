أفضل كاميرات الهواتف في سلسلة اصدارات Huawei

تمتلك هواتف Huawei هواوي أقوى كاميرات الهواتف على مستوى العالم من حيث دقة الكاميرات، وعددها في الهاتف، إذا كنت أحد هواة التصوير، أو محترف، فإن الهواتف التالية سيكون مناسب جداً لك، كونها تمتلك أفضل كاميرات الهواتف.

أفضل 10 هواتف هواوي من حيث دقة الكاميرا

1- كاميرات هاتف هواوي بي 40 برو Huawei P40 Pro

الكاميرا الرئيسية: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل ويمكن التصوير بمدى واسع.

الكاميرا (2): تدعم التقريب البصري عبر تقنية خاصة، دقتها 12 ميجابكسل.

الكاميرا (3): فائقة الاتساع، دقتها 40 ميجابكسل.

الكاميرا (لأمامية): تصوير واسع جداً تبلغ دقتها 32 ميجابكسل.

2- كاميرات هاتف هواوي ميت 40 برو Huawei Mate Pro 40

من أفضل كاميرات الهواتف المتاحة هي كاميرا هاتف هواوي ميت برو

تصوير الفيدوهات: دقة 4K أو 1080.

الكاميرا الرئيسية: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل.

الكاميرا (2): تدعم التقريب البصري ×5، دقتها 12 ميجابكسل.

الكاميرا (3): فائقة الاتساع، دقتها 20 ميجابكسل.

3- كاميرات هاتف هواوي ميت برو Huawei Mate Pro

دقة تصوير الفيديو: تبلغ 4K بمعدل 1080.

الكاميرا الرئيسية: دقة 40 MB واسعة جدا.

الكاميرا الثانية: دقة 5 MB وتدعم التقريب البصري.

الكاميرا الثالثة: دقة 16 MB فائقة الاتساع.

الكاميرا الأمامية: دقة 13 MB.

4- الكاميرات في هاتف هواوي بي40 Huawei P40

الكاميرا الأساسية: تبلغ الدقة 50 MB مع فتحة عدسة f/1.9.

الكاميرا الثانية: تأتي بدقة 8 MB وتدعم التقريب حتى ×3.

الكاميرا الثالثة: تأتي بدقة 16 MB فائقة الاتساع.

الكاميرا الامامية: بلغت دقتها 32 MB مع زاوية واسعة تم دعمها بفتحة عدسة f/2.0.

5-هاتف هواوي ميت 30برو Huawei mate 30 pro

حصلت الكاميرا على تقييم بلغ 121نقطة بالتشارك مع هاتف نوت10، يتموضع في ظهر الهاتف أربع كاميرات مختلفة في الحجم و الدقة من أفضل كاميرات الهواتف

الكاميرا الأساسية: تأتي بدقة 40 MB وفتحة عدستها f/1.6.

الكاميرا الثانية: وهي كاميرا التقريب البصري×3، وفتحة العدسة f/2.4 بلغت دقتها 8 MB، وفتحة العدسة f/2.4.

الكاميرا الثالثة: زاوية التصوير فيها واسعة كثيرا دقتها 40 MB، وفتحة عدسة f/1.8.

الكاميرا الرابعة: مستسعراتTOF وهي مخصصة لتصوير 3D.

الكاميرا الأمامية: 32 MB مع توافر مستشعرTOF.

6-هاتف هواوي ميت Huawei mate 30

يوجد في ظهر الهاتف ثلاث كاميرات خلفية

الكامير الأساسية: الدقة 40 MB وحجم فتحة عدستهاF/1.8.

الكاميرا الثانية 8 MB و عملها التقريب البصري.

الكاميرا الثالثة: 16 MB و فتحة عدستها F/2.2، مع زاوية تصوير واسعة.

الكاميرا الأمامية: 24 MB والكاميرا الثانية هي مستشعر TOS.

7-هاتف هواوي ميت 30 Huawei Mate

الكاميرا الأساسية: واسعة بدقة 64 MB وفتحة العدسة 1.8.

الكاميرا الثانية: فائقة الاتساع بدقة 8 MB فتحة العدسة 2.4.

الكاميرا الثالثة: هي مستشعر ماكرو دقة 2 MB، فتحة عدستها 2.4.

الكاميرا الرابعة: مستشعر للعمق الدقة 2 MB، فتحة عدستها 2.4.

تصوير الفيديو يأتي بدقة 4k أو بدقة 1080.

الكاميرا الامامية: منبثقة وتأتي بدقة 16 MB.

فتحة عدستها 2.2 زاوية وتصوير الفيديو دقته 1080.

8- هاتف هواوي نوفا Huawei nova 8

يتموضع في ظهر الهاتف أربع كاميرات مختلفة في الحجم و الدقة.

الكاميرا الأساسية: الدقة 64 MB وهي واسعة وححم فتحة العدسة 1.9.

الكاميرا الثانية: بدقة 8 MB فائقة الاتساع وحجم فتحة العدسة 2.4.

الكاميرا لثالثة: بدقة 2 MB مع مستشعر للعمق فتحة العدسة 2.4.

الكاميرا الرابعة: تبلغ دقتها 2 MB وهي مستشعر ماكرو وفتحة عدستها 2.4.

الكاميرا الامامية: تبلغ دقتها 32 MB، حجم فتحة عدستها 2.

هاتف هواوي ميت Huawei Mate 50

الكاميرا الأساسية: الدقة 50 MB.

الكاميرا الثانية: بدقة 12 MB، تدعم التقريب البصري.

الكاميرا الثالثة: بدقة 13 MB، و تأتي مع زاوية واسعة.

الكاميرا الامامية: تبلغ دقتها 13 MB

تفاصيل أخرى عن هاتف Huawei Mate 50

هاتف هواوي بي Huawei P60

لكاميرا الأساسية: الدقة 50 MB.

الكاميرا الثانية: بدقة 12 MB، تدعم التقريب البصري.

الكاميرا الثالثة: بدقة 13 MB، و تأتي مع زاوية واسعة.

الكاميرا الامامية: تبلغ دقتها 13 MB

تفاصيل أخرى عن هاتف Huawei P60

حاولنا قدر المستطاع تقديم أفضل كاميرات الهواتف في سلسلة أجهزة هواوي، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم معلومات هامة و مفيدة لكم.