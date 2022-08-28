أفضل قوالب بلوجر للألعاب 2022 – 2023

قوالب بلوجر معربة للالعاب كثر البحث عنها في الأونة الأخيرة، حيث يحتاج أصحاب مواقع الألعاب إلى قالب العاب بلوجر لعرض وتنزيل الألعاب بطريقة جميلة وسلسة لتسهل على زوار موقعه التنقل في الموقع واختيار وتحميل الألعاب التي يحتاجونها.

لذلك نقدم لكم اليوم على موقعنا افضل قوالب بلوجر مجانية للالعاب 2022 حيث تتوافق هذه القوالب مع السيو ومقبولة في ادسنس وتتميز بالسرعة والشكل الجذاب واماكن الإعلانات المختلفة، تلك الخلطة من المميزات كفيلة لجعل موقعك موقعاً متميزاً في مجاله وقادر على المنافسة بقوة في محركات البحث المختلفة.

تم تصميم هذه القوالب من قبل شركة Templateify الرائدة في مجال تصميم قوالب بلوجر المتميزة التي تلبي احتياجات اصحاب المواقع حيث تتميز جميع القوالب الخاصة بها بأشكالها الإحترافية وسرعتها الكبيرة جدا التي تصل ل 99% على موقع Page Speed الخاص بجوجل.

1 – قالب GAMEIFY ( افضل قالب العاب بلوجر )

قالب مجاني ويدعم اللغة العربية ويعد من افضل قوالب جيمنج . قالب احترافي جداً من حيث المظهر والتنسيق ويشبه قوالب ووردبريس المدفوعة. سريع جداً وتم تصميمه طبقاً لمعايير السيو. يتم استخدامه على القليل جدا من المواقع العربية لذا إذا قمت بتحميله واستخدامه على موقعك سيجعل موقعك من المواقع المميزة والفريدة. مدمج به خط عربي جميل. يوجد منه نسخة مدفوعة بسعر 10 دولار فقط لكن مع مميزات أكثر بكثير من النسخة المجانية.

2 – قالب RAZER ( قالب بلوجر احترافي متوافق مجانا )

قالب مجاني ويدعم RTL. يتميز بسرعة كبيرة وشكل بسيط ومميز. مناسب بشكل كبير لمواقع الألعاب. مدمج به خط عربي جميل. يدعم ادراج فيديوهات YouTube بشكل رائع ومتجاوب. يدعم السايد بار الجانبي.

3 – قالب LiteSpot ( قالب العاب بلوجر احترافي )

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يعد من افضل القوالب المجانية المعربة. متجاوب بنسبة 100% على جميع الأجهزة. مدمج به خط عربي جميل. مدمج به خاصية التعليقات ( بلوجر – فيسبوك – Disqus ). قالب بسيط وسريع جدا. يدعم نظام Boxed Mode.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من عرض القوالب وأتمنى لموقعك التوفيق والنجاح.