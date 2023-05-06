عالم الإنترنت مليء بمصادر الصور المجانية التي يمكن لأي شخص الاستفادة منها في مشاريعهم الشخصية أو التجارية، سواء كنت مصمما جرافيكيا، مدونا، مسوقا أو مجرد شخص يحتاج إلى صور لمشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العثور على مواقع تقدم صورا عالية الجودة ومجانية.

وفي هذا المقال، سأقدم لك أفضل عشرة مواقع للصور المجانية والتي يمكنك استخدامها بثقة.

أفضل عشرة مواقع للصور المجانية:

Unsplash : يُعتبر Unsplash واحدًا من أكبر مجموعات الصور المجانية على الإنترنت ويقدم الموقع مجموعة هائلة من الصور العالية الجودة في مختلف المجالات والمواضيع حيث يتم تحديث المكتبة بانتظام ويمكن استخدام الصور بحرية لأغراض شخصية وتجارية دون الحاجة إلى إذن.

Pixabay : يعد Pixabay مصدرًا ممتازًا للصور المجانية وكذلك لمقاطع الفيديو حيث يحتوي الموقع على مكتبة ضخمة تحتوي على صور ذات جودة عالية في جميع المواضيع والمجالات، ويتميز الموقع بتوفير صور مميزة بدقة 4K، ويتيح للمستخدمين تعديل الصور وتنزيلها بسهولة.

Pexels : يوفر Pexels مجموعة ممتازة من الصور المجانية والفيديوهات الاحترافية.

Freepik : بجانب الصور، يوفر Freepik أيضًا مجموعة واسعة من الموارد المجانية، بما في ذلك الرسومات المتجهة والأيقونات والقوالب التصميمية ويتميز الموقع بتنوع المحتوى وجودته العالية، مع إمكانية تنزيل الملفات بتنسيقات مختلفة وتعديلها واستخدامها بحرية.

Burst by Shopify : يُقدم Burst مجموعة من الصور عالية الدقة الموجهة بشكل خاص لرواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية ويتم تحديث المكتبة بانتظام وتشمل مجموعة متنوعة من الصور التجارية والمشاهد اليومية والأشخاص والمناظر الطبيعية.

Gratisography : يُقدم المصور Ryan McGuire على موقع Gratisography مجموعة فريدة ومبتكرة من الصور المجانية وتتميز الصور بأسلوب فني فريد وقدرة على إضفاء جو خاص على المشاريع المرئية.

Pikwizard : يوفر Pikwizard مكتبة متنوعة من الصور المجانية والرائعة ويشتمل الموقع أيضًا على أداة تحرير الصور المدمجة، مما يتيح لك تعديل الصور وتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.

Reshot : يعرض Reshot مجموعة من الصور المبتكرة والفريدة التي تم التقاطها من قبل مصورين محترفين، ويحتوي الموقع على تصنيفات واسعة تغطي مختلف الأنماط والمواضيع.

StockSnap : يعد StockSnap موقعًا آخر يقدم صورًا عالية الجودة ومجانية تمامًا ويتم تحديث الموقع بشكل منتظم ويوفر خيارات بحث متقدمة وتصنيفات مفصلة لتسهيل العثور على الصور المطلوبة.

Pixnio : موقع Pixnio يقدم مكتبة واسعة من الصور المجانية والتي تحظى بتصنيفات متنوعة ويمكنك العثور على صور للمشاهد الطبيعية والأشخاص والأعمال والأطعمة وأكثر من ذلك، الموقع يوفر إمكانية تنزيل الصور بجودة عالية دون الحاجة إلى إعطاء الإشارة إلى المصدر.

عند استخدام هذه المواقع، من المهم أن تتحقق دائمًا من شروط الاستخدام وتراعي حقوق المؤلف والمصورين، على الرغم من أن هذه المواقع توفر صورًا مجانية للاستخدام، إلا أن بعضها قد يتطلب إذنًا أو إشارة إلى المصدر، لذا يجب قراءة واتباع الإرشادات الموضحة في كل موقع.

استخدام مواقع الصور المجانية يساعدك على العثور على المحتوى المناسب لمشاريعك بسهولة ويسر، اختر الموقع الذي يتناسب مع احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية وتأكد من التحقق من جودة الصور واحترام القوانين المتعلقة بحقوق النشر واستمتع بتحسين مشاريعك البصرية مع هذه المواقع واستفد من تنوع الصور المتاحة لك.