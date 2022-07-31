أفضل جوال 2022.. أندرويد و آيفون مواصفات في منتهى الإبداع

سوف تصيبك الحيرة وأنت تختار أفضل جوال في عام 2022، وذلك لأن هذه السنة بالتحديد اجتمع فيها عدد كبير من الهواتف المميزة، من حيث قوة الأداء وأناقة التصميم، ولكن سنقدم لكم اليوم أفضل جوال 2022 من خلال رؤيتنا، وهما هاتفان مميزين للغاية أحدهما أندرويد والآخر آيفون.

أفضل جوال 2022 هاتف سامسونج samsung galaxy s22 ultra 5G

هذا الهاتف حتى وإن ظهرت بعده بعض الأجهزة، لكنه في مكانة بعيدة ومتفردة، من حيث الأداء السريع والمميز، والتصميم الجذاب الذي يخطف كل من يشاهده، ولذلك نضعه على رأس قائمة أفضل جوال في 2022 ويتميز بالتالي:

يدعم أحدث نظام تشغيل وهو: أندرويد 12.

يتميز بوجود كاميرات خلفية شديدة الدقة مع كاميرا أمامية خرافية.

مساحة التخزين كبيرة للغاية تمكنك من تحميل وحفظ كل أنواع الملفات دون قلق بشأن المساحة.

شاشة ذات سطوع ممتاز ومشبعة بالألوان تمنحك متعة مشاهدة وتصفح.

الهاتف في حد ذاته هو عنوان للفخامة، لما يتميز به التصميم من جمال وانسيابية.

ويمكنكم متابعة كل مواصفات الهاتف بالتفصيل من خلال النقر هنا.

أفضل جوال 2022 هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max

على الرغم من نزول جوال آيفون 13 برو ماكس في أواخر عام 2021؛ لكنه ظل متربعا على عرش الهواتف الأفضل في عام 2022، وذلك لما يمتلكه من تصميم زجاجي جذاب، يجعلك تشعر وكأنه صنع من أمواج البحر التي تعكس ضوء الشمس، ذلك بالإضافة لبقية المميزات الأخرى ومنها:

شاشة بحجم كبير 6.7 بوصة ذات دقة عالية.

مساحة تخزين كبيرة للغاية تجعلك لست بحاجة لأي أجهزة أخرى أو ذاكرة تخزين خارجية.

كاميرات ذات جودة عالية تمنحك صورا وفيديوهات مميزة.

بطارية ذات حجم جيد.

نظام تشغيل ios 15.

ولكي تتعرف أكثر على مزايا الهاتف الذي يعد أفضل جوال 2022 دون أي شك، يمكنك النقر هنا.

وبذلك نكون قد قدمنا لحضراتكم نبذة صغيرة عن أفضل جوال في 2022 من وجهة نظرنا، ويمكن لكل من يبحث هاتف رائد جيد أن يشتري أي منهما وسوف يحصل على هاتف رائع.