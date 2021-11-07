أفضل جهاز لوحي.. مواصفات ومزايا جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي

دائما ما تتطلب الحياة اليومية وجود أجهزة تكنولوجية حديثة وسريعة تمكننا من انجاز عدد من المهام بشكل سلس في وقت واحد، ومن المعروف أن شركة هواوي تمتلك مجموعة من أفضل الأجهزة اللوحية للمستهلكين والمحترفين، حيث تم اصدار سلسلة HUAWEI MatePad 11 التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة وهي تحقيق جودة الانتاج والترفيه، وبالتالي فأنه أفضل جهاز لوحي للمستهلكين.

مواصفات جهاز HUAWEI MatePad 11

والآن نقدم لكم أهم وأبرز مواصفات جهاز HUAWEI MatePad 11 المطروح بالأسواق:

شاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز.

أربعة مكبرات صوت تم ضبطها بواسطة Harman Kardonـ.

سهولة الترابط مع الأجهزة المختلفة.

يتميز بشاشة عرض بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز.

تحكم باللمس أكثر استجابة، بالإضافة إلى إدخال الكتابة اليدوية بزمن انتقال منخفض.

يمكنك من تشغيل الألعاب التي تدعم وضع FPS العالي.

مزود بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة، ذات حواف نحيفة مقاس 7nn، مما يوفر ظهرًا أكثر توازناً يمكنك من رؤية أوضح وأفضل بشكل مستمر.

الجهاز حاصل على شهادات TÜV Rheinland Low Blue Light و Flicker Free.

يوفر الجهاز الجديد ثلاثة أوضاع يمكن استخدامها لتحسين الإنتاجية.

اتصال ممتاز بشبكة Wi-Fi 6 ومكبرات صوت بضبط Harman Kardon.

أماكن بيع جهاز HUAWEI MatePad 11

يمكنك شراء جهاز HUAWEI MatePad 11 عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وفروع هواوى Experience Store والموزعين المعتمدين في مصر.