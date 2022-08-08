أفضل تطبيق لقياس سرعة الانترنت

العديد منا يبحث عن طريقة جيدة لقياس سرعة الإنترنت الحقيقية، حيث إنه يوجد الكثير من البرامج والمواقع التي تقوم بإعطائك سرعة وهمية وغير حقيقية للإنترنت سواء الخاص بمنزلك أو بعملك، من خلال هذا المقال سنقوم بشرح كيفية تحميل برنامج Fast Speed فاست سبيد برنامج قياس سرعة الإنترنت وقياس سرعة التنزيل والرفع بشكل حقيقي وواقعي حتى نتمكن من معرفة السرعة القصوى التي تُمكننا من تنزيل ورفع الفيديوهات والملفات على شبكة الإنترنت بها.

برنامج فاست سبيد Fast Speed

يُعد برنامج فاست سبيد لقياس سرعة النت هو تطبيق هام تم تطويره من طرف نيتفليكس حيث يسمح لك بالتحقق والتأكد من سرعة اتصالك بالنت وبهذه الطريقة ستكون قادرًا على التأكد من قدرتك على تحميل ما ترغب من فيديوهات أو مشاهدة نيتفليكس مع اتصالك الحالي.

مزايا تطبيق فاست سبيد Fast speed

تعدد السيرفرات الخاصة بالتطبيق.

التطبيق يدعم كافة الدول العربية.

سرعة رد الخادم( السيرفر) الخاص به.

إمكانية تغيير اللغة في واجهة التطبيق مع دعم اللغة العربية.

قياس سرعة الإنترنت ورفع الملفات والفيديوهات.

إمكانية قياس سرعة التأخير في الإستجابة عند القياس.

عملية قياس سرعة الإنترنت لا تستغرق سوى عدة ثوانِ معدودة.

بمجرد فتح التطبيق ستتمكن من قياس سرعة النت.

تميز السيرفرات الخاصة بالتطبيق بالقوة.

كيفية تحميل التطبيق