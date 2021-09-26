أفضل تطبيق اندرويد لتلوين الصور الابيض والاسود Colorize Images بضغطة زر 2021

فى ظل التطور الرهيب فى الذكاء الاصطناعي وانتشار برامج وادوات معالجة الصور نضع بين ايديكم تطبيق Colorize Images من أفضل تطبيق تعديل ومعالجة الصور القديمة.

تطبيق Colorize Images للاندرويد

يعمل هذا التطبيق على أجهزة الأندرويد فقط، من الآن وصاعدا لن تحتاج الى برنامج الفوتوشوب الغنى عن التعريف التابع لشركة ادوبي العالمية والذى يعمل على أجهزة الحاسوب، ولأن برنامج الفوتوشوب يحتاج إلى خبرة وتعلم، قد تجد صعوبة فى تعديل صورك خاصاً إذا كنت مبتدأ فى عالم التصميم وتعديل الصور.

مميزات التطبيق

يتميز التطبيق بالسهولة التامة فى التعامل، فقط من خلال تنزيل التطبيق من على متجر جوجل بلاي من هنا أصبح بإمكانك معالجة صورك القديمة بضغطة زر واحدة، يعتمد التطبيق على تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتلوين الصور بالابيض والاسود أو الصور الملتقطة فى الظلام.

آلية عمل تطبيق Colorize Images

يتيح التطبيق لك تلوين 10 صور مجانا بعد ذلك تحتاج مشاهدة الإعلانات الموجودة على التطبيق لكى تتمكن من تلوين المزيد من الصور.

طريقة تلوين الصور داخل التطبيق

بعد تحميل التطبيق من الرابط المذكور فى المقال قم بالتوجه إلى قائمة التطبيقات المثبتة على جهاز، قم بفتح التطبيق من ثم ندخل على معرض الصور ونختار الصورة المراد تلوينها، ثم ننتظر إلى أن ينتهى التطبيق من تلوينها، ثم نضغط على كلمة حفظ أو يمكنك مشاركتها على الفيسبوك مباشراً.

معلومات حول التطبيق

اسم التطبيق : Colorize

حجم التطبيق : 8,4 ميجا بايت

الشركة المطورة : Colorize Images

تاريخ الإصدار : 30/4/2019

الإصدار: 3.0.18

آخر تحديث : 19/9/2021

التوافق : أجهزة الأندرويد فقط