أفضل تطبيقات مراقبة هواتف الاطفال عن بعد

أصبحت الهواتف الذكية في متناول الجميع حتى الأطفال والمراهقين، ولكن لكل شيء سلبيات وإيجابيات، فتمثل التكنولوجيا سلاح ذو حدين، فيمكن أن يستغله الأطفال في تنمية القدرات والمهارات وتعلم الأشياء المفيدة والجديدة، ويمكن أن يكون خطر عليه بالدخول على الأشياء غير المناسب لأعمارهم ولثقافتهم ولدينهم، ولا يكون الحل بمنع التكنولوجيا عن الأطفال ولكن ظهرت بعض التطبيقات التي من شأنها مراقبة ما يتم عرضه للأطفال من قبل أولياء الأمور عن طريق تتبع موقعه الجغرافي من خلال الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعة الذكية أو عن طريق ضبط هاتف الطفل أو بتعيين تطبيقات الخاصة بالأطفال وغلق باقي التطبيقات.

مراقبة هواتف الاطفال عن بعد

هناك العديد من التطبيقات التي توفر عملية متابعة الأداء الذي يعرض للأطفال على الهواتف الذكية ومعرفة المحتوى المقدم بكل سهولة التي من أهمها ما يلي:

تطبيق Google Family Link يعد من أهم التطبيقات الأبوية التي تمكن مراقبة الأطفال عن بعد، حيث يحتوى على الكثير من المميزات مثل القدرة على رؤية جميع التطبيقات التي يستخدمها الطفل، وكذلك يمكن معرفة الموقع الجغرافي للطفل ومعرفة عادات استخدامه للهاتف، كما يمكن من خلال التطبيق التحكم في قفل الشاشة والموافقة على منح الإذن لشراء الألعاب أو التطبيقات من المتاجر الإلكترونية المختلفة، وهو متاح لأجهزة الأندرويد والآيفون.

تطبيق AppLock يتيح التطبيق إمكانية إغلاق أي برنامج موجود على الهاتف بحيث لا يمكن الوصول إليه إلا بعد إدخال رمز المرور الصحيح، ويمكن للآباء الاستفادة من التطبيق خاصة من لديهم أطفال يشاهدون الفيديوهات في تطبيق يوتيوب كيدز أو يلعبون الألعاب حيث يمكن غلق التطبيقات المهمة بكلمة مرور مثل تطبيقات البريد الإلكتروني وتطبيقات العمل، ويمكن تحميل التطبيق على أجهزة الأندوريد فقط ويمكن لمستخدمي الآيفون الوصول للمميزات التطبيق من خلال ضبط مميزات الرِّقابة الأبوية في نظام التشغيل.

يمكن من خلال تطبيق Find My Kids، ربط هاتف الأب أو الأم بهاتف الطفل أو بساعته الذكية لتتبع موقعه، ومن مميزات التطبيق إظهار إشعار بأن هاتف الطفل يواجه مشكلة في إرسال الموقع ويمكن من خلاله معرفة التطبيقات التي يستخدمها الأطفال، وفي حالة الخطر على الطفل يمكن الضغط على زر الطوارئ ليخبر ولي أمره بذلك، كما يتضمن التطبيق ميزة خدمة الدردشة الصوتية للتواصل، ويمكن استخدام التطبيق بشكل تجريبي لمدة أسبوع بشكل مجاني ومن بعده يمكن شرائه في مقابل 25.99 دولار وهو متاح على أجهزة الأندرويد والآيفون عبر متاجر جوجل بلاي وآب ستور.

التحكم بأجهزة الأطفال

يوفر تطبيق Safe Lagoon، ميزة التحكم في المدة الزمنية التي يستخدمها الطفل في لعب الألعاب واستخدام التطبيقات على الهاتف كما يمكن حظر تنزيل أي تطبيقات بدون الحصول على إذن، بالإضافة إلى المميزات الخاصة بمعرفة الموقع الجغرافي ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي في مراقبة الرسائل الواردة النصية والصادرة بالإضافة إلى حظر الأرقام غير المرغوب استقبال اتصالات منها، ويساعد التطبيق في منع الأطفال من الدخول إلى المواقع غير الملائمة وحمايتهم من مخاطر الإنترنت مثل التنمر الإلكتروني والمراسلات غير المقبولة وهو تطبيق يمكن تحميله على أجهزة الأندرويد والآيفون والآيباد.

تطبيق ESET يعد من أفضل تطبيقات مراقبة الأطفال عن بعد أو ما يسمي بالرقابة الأبوية، حيث يستخدم في حماية الأطفال في أثناء استخدام الإنترنت ويساعد في تحديد المواقع الجغرافية ويحظر المحتويات غير المناسبة ومواقع التصيد ومعرفة التطبيقات التي يدخل عليها الطفل بشكل متكرر وأوقات الاستخدام، كما يتيح خدمة تعيين حد أقصى لاستخدام الطفل لأي تطبيق في اليوم أو منع الوصول إلى التطبيقات في أوقات الدراسة، وتتيح لولي الأمر الإشراف على التطبيقات، كما يسمح له بفتح مواقع الويب في حالة إرسال الطفل إليه طلب، وهو تطبيق مجاني لمستخدمي أجهزة الأندرويد فقط.