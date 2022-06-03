أفضل تجميعة كمبيوتر للألعاب 2022

ما هي تجميعة الكمبيوتر

تجميع الكمبيوتر هو عملية تجميع جميع مكونات الكمبيوتر، بما في ذلك اللوحة الأم ووحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي والقرص الصلب والأجهزة الطرفية الأخرى. يمكن إجراء هذه العملية يدويًا، أو بشكل أكثر شيوعًا هذه الأيام، باستخدام علبة كمبيوتر تأتي مع جميع الحوامل اللازمة لكل مكون.

ما هو العامل الأكثر أهمية في تجميعة الكمبيوتر

العامل الأكثر أهمية في اختيار تجميع الكمبيوتر هو التأكد من توافق الأجزاء مع بعضها البعض. يمكن أن تتسبب الأجزاء غير المتوافقة في عدد من المشكلات، بما في ذلك عدم استقرار النظام وتعطله. عامل مهم آخر يجب مراعاته هو الغرض الذي سيتم استخدام الكمبيوتر من أجله. على سبيل المثال، إذا كان سيتم استخدام الكمبيوتر للألعاب، فقد تكون هناك حاجة إلى مجموعة أجزاء مختلفة عن الكمبيوتر الذي سيتم استخدامه بشكل أساسي للعمل المكتبي أو تصفح الإنترنت. بمجرد تحديد الغرض من الكمبيوتر، من المهم البحث عن الأجزاء الأكثر ملاءمة لهذا الغرض. أخيرًا، من المهم مراعاة الميزانية عند اختيار أجزاء لتجميع الكمبيوتر. قد لا تعمل الأجزاء الرخيصة مثل تلك الأغلى ثمناً، ولكن من المحتمل أيضًا أن تتعطل

كيفية اختيار أفضل تجميعة للكمبيوتر

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار أفضل تجميع كمبيوتر. أهم عامل هو الغرض من الكمبيوتر. إذا كنت بحاجة إلى كمبيوتر ألعاب، فستحتاج إلى تجميع مختلف عما إذا كنت بحاجة إلى محطة عمل لتصميم الرسوم. تشمل العوامل المهمة الأخرى الميزانية ومستويات الضوضاء والجماليات.

ما هي أفضل تجميعة كمبيوتر للألعاب

أفضل مجموعة أجهزة كمبيوتر للألعاب هي تلك التي يمكنها التعامل مع الألعاب الأكثر تطلبًا مع توفير أفضل معدلات الرسومات والإطارات الممكنة. هذا يعني عادةً إنفاق المزيد من الأموال على بطاقة رسومات ومعالج متطور، إلى جانب كمية كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي. من المهم أيضًا أن يكون لديك هارد تخزين سريع، مثل SSD، لضمان تحميل الألعاب بسرعة.

هناك أيضا تجميعه قوية لن تضطر إلى إنفاق مال كثير عليها لشرائها ويمكنها تشغيل ألعاب ثقيلة عليها مثل بيس 19 أو 21 وهي كالتالي:

قطعة البروسيسور: AMD Athlon 200GE

ماربورغ: GIGAPYTE GA-A320M-S2H

الرامات: Patriot Memory Signature Line DDR4 4GB

هارد: Seagate Barracude 500GB

كيسة: Tacens Anima AC4

ستحتاج إلى شراء مروحة للكيسة وسعرها لا يزيد عن 100 جنيه مصري