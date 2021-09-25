أفضل برنامج لاستعادة واسترجاع الصور المحذوفة كامل من الهاتف

أحيانًا كثيرة نقوم بالاحتفاظ بالكثير من الصور والبرامج لدينا، ويحدث أن يتعرض ما نقوم بحفظه للحذف، إما عن طريق الخطأ، أو أثناء عمل صيانة والقيام بعمل ضبط للجهاز من جديد، ولكن مع التطوير المستمر للكثير من البرامج، فإنه قد تم العمل على تنزيل برامج يمكنها القيام باسترجاع الصور المحذوفة جميعها، ويعد ذلك من الأمور الجيدة، والتي يمكن أن نقوم بها من أجل استرجاع ما تم حذفه من صور وملفات نحتاج إليها في بعض الأوقات، وذلك لأنها تحمل الكثير من الذكريات الهامة لنا، ومن هنا فإنه يمكننا أن نتعرف علي أفضل البرامج التي يمكن أن نقوم بتنزيلها لاسترجاع ما تم حذفه من صور وغيره.

برنامج استرجاع الصور المحذوفة

تطبيق DiskDigger هو أحد التطبيقات الهامة، والتي يمكنها العمل على استرجاع الصور المحذوفة، وكذلك فإنه يمكن الاعتماد على تنزيله من خلال متجر جوجل بلاي، حيث أن التطبيق له الكثير من المميزات، لعل من أهمها ما يلي:

التطبيق مجاني، ويمكن تنزيله من خلال متجر جوجل بلاي.

يمكنه القيام باسترجاع الصور المحذوفة من الذاكرة الداخلية والخارجية للهاتف.

أيضًا البرنامج يتميز بإمكانية القيام باسترجاع الفيديوهات المحذوفة من ذاكرة الهاتف.

يمكنه العمل من خلال جميع الهواتف، كما يمكنه العمل على رفع الصور المسترجعة على خدمة التخزين السحابية.

كذلك فإنه يمكن من خلاله العمل على حفظ الصور، وذلك دون الحاجة لجهاز أخر يمكننا أن نقوم بالحفظ من خلاله.

استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف

يعتبر من التطبيقات الرائعة والمجانية، والتي يمكننا القيام بتنزيلها من خلال متجر جوجل بلاي، كما أنه يعتبر من التطبيقات السهلة والبسيطة، كما أنه يتميز بالآتي: