أفضل برنامج تنزيل فيديوهات وأغاني 2022

برنامج تنزيل فيديوهات وأغاني يساعدك على تحميل جميع الأغاني والفيديوهات المفضلة لديك سواء للهواتف أو الكمبيوتر، وهو متوافق مع جميع أنواع الهواتف نظام الأندرويد، كما أن البرنامج يقوم بتحميل جميع صيغ الفيديوهات والأغاني بسرعة فائقة عالي الدقة والذي يساعدك على تحميل الفيديوهات والأغاني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وغيره.

أفضل برنامج تنزيل فيديوهات واغاني 2022

يتيح البرنامج للمستخدم تحميل ثلاثة ملفات ومن أهمهم MP3 و MP4. كما أنه يحتوي على الكثير من الإعدادات والتي تساعد المستخدم على اختيار طريقة التحميل التي تتناسب مع المستخدمين مثل حدود السرعة والتحميلات المتزامنة.

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بيدعم تحميل الفيديوهات والأغاني لأجهزة الأندرويد، ويمكنك بسهولة تنزيل الفيديوهات والأغاني المضغوطة ي على هاتفك أو جهازك الاب توب والكمبيوتر، من خلال دعم الأداة ويمكن للمستخدمين إجراء ما يصل إلى ثلاثة تنزيلات في المرة الواحدة، والتعرف على مقاطع الفيديو تلقائيًا، وتحميلها بشكل سريع بنقرة واحدة، كما يدعم صيغات MP3 ، M4A ، MP4 ، M4V ، MOV ، AVI ، WMV، DOC ، XLS ، PDF ، TXT إلخ.

ويُمكنك أيضًا من خلال استخدام التطبيق تحميل الفيديوهات من Facebook، Instagram ، Twitter ، Tiktok ، TopBuzz ، Pinterest ، IGTVبجودة عالية، وتشغيل الفيديوهات والأغاني في وضع عدم الاتصال باستخدام المشغل المدمج والمتصفح المدمج، كما يحتوي على العديد من الأدوات ومنها واستئناف وتوقف مؤقت وحذف ومشاركة التحميلات.

تحميل فيديوهات غير محدودة

كما يساعد التطبيق على تحميل الفيديوهات غير محدودة ومراقبة التقدم من خلال شريط التحميلات، بالإضافة إلى أنه يدعم تحميل ملفات بطاقة SD، ووضع علامات على المواقع المفضلة للمستخدم، وتحميل جميع الفيديوهات والأغاني التي تحبه على هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.