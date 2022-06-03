أفضل برامج تعديل الصور لهواتف الآيفون 2022

يشغل بال حاملي الموبايلات الحديثة بشكل عام البحث عن الحصول على أفضل البرامج التي تساعدهم على التقاط الصور الرائعة، وبرامج التعديل الاحترافية التي تسهل لهم عملية تعديل الصور الخاصة بهم، وهو الأمر الذي يبحث عنه أيضًا مستخدمي جوالات الآيفون الشهيرة، من خلال إضافة تأثيرات للصور، وإنشاء فلاتر لتصبح بشكل احترافي ومميز كالصورة الواقعية وتحمل جودة التصوير السينمائي، فالأمر لا يتعلق فقط بتعديل خلفيات الصور ولكن العديد من المزايا الأخرى، ويوجد مجموعة من البرامج التي يُمكن تحميلها لأداء هذا الغرض.

أفضل برامج تعديل الصور

ونذكر لكم خلال السطور التالية أفضل 3 برامج قد تساعدك على تعديل وتحرير الصور نجاح وبشكل رائع لهواتف الآيفون المختلفة، ويُمكن تحميلها بسهولة، منها:

1- برنامج فوتو شوب Photoshop:

يُعد أحد برامج تعديل الصور التي لا غنى عنها لأجهزة الآيفون لأنه يمنحك الكثير من الخيارات لإنشاء صور احترافية على هواتف iPhone ومن أهم مزايا كالتالي:

يساعدك في الحصول على تحرير الصور مجانًا دون جلبريك.

يسمح لك بتحديد الأدوات التي تعمل على تعديل الصور مثل القص واللصق والحذف بسهولة.

يحتوي على العديد من الفلاتر المختلفة التي يمكنك إضافتها على الصور.

حتى تتمكن من تحميل برنامج فوتوشوب اضغط هنا.

2- برنامج لايت روم Lightroom:

يعمل على تعديل وتحرير الصور عالية الجودة لأنه يسمح لك بالعديد من المزايا ومن أهمها:

يمكنك استخدام Lightroom لتحرير الصور كأنك شخص محترف دون متاعب.

كما أنه يوفر لك العديد من الخيارات مثل قص وتغيير حجم الصور بسهولة.

مشاركة الصور التي التي تم إنشاؤها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كــ (الفيسبوك والانستجرام).

يمكنك الآن تحميل برنامج لايت روم للايفون من خلال الضغط هنا.

يهمك أيضًا: تسريبات آيفون 14 القادم يجلب ميزة استثنائية لعرض مقاطع الفيديو| وتقنية غير مسبوقة

3- برنامج بيكس آرت Picsart: