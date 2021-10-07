نوضح إليكم أفضل بديل للواتساب Watts app مجاناً وأكثر أمانا في الخصوصية، حيث انتشرت بدائل تطبيق الواتساب في الكثير من المتاجر الإلكترونية مثل جوجل بلاي أو ابل ستور، وخاصة بعد التوقف المفاجئ لتطبيق الواتساب على ملايين الهواتف والأجهزة اللوحية بالإضافة إلي التوقف الذي فاجئ الجميع لمدة تجاوزت 7 ساعات منذ عدة أيام بسيطة، تكبد الكثيرون خسائر فادحة نظراً لتعطل الكثير من المراسلات في هذا الوقت، لذا نوضح لكم في هذا التقرير أفضل بديل للواتساب مجاناً دون دفع أي رسوم بالإضافة إلي ارتفاع نسبة الحماية والأمان في هذا البديل.

أفضل بديل للواتساب Watts app مجاناً

يعد أهم بدائل الواتساب والتي نالت إعجاب الملايين بعد الأزمة الأخيرة التي لحقت بالواتساب من توقف دام 7 ساعات تعطلت بسببه ملايين المصالح والخدمات لدي المستخدمين، لهذا تأتي آلية البحث حول أهم البدائل المناسبة لتطبيق المراسلات السريعة وأتساب كالتالي:

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تطبيق رينغ Ring 30: واحد من بين أهم وأفضل التطبيقات المجانية البديلة للواتساب متوفر في متجر Google play وأيضا في App store، يمكنكم الآن استخدامه على الهاتف الأندرويد أو الآيفون أو الكمبيوتر، يمنكم من خلاله إجراء مكالمات صوتية، فيديو، إرسال ملفات وغيره من الخدمات المميزة.

متوفر في متجر Google play وأيضا في App store، يمكنكم الآن استخدامه على الهاتف الأندرويد أو الآيفون أو الكمبيوتر، يمنكم من خلاله إجراء مكالمات صوتية، فيديو، إرسال ملفات وغيره من الخدمات المميزة. تطبيق توكس TOX: يعد من البدائل الرائعة للواتس اب نظراً لسهولة الاستخدام على الجوالات والكمبيوتر، وخاصة في المحادثات الجماعية والدردشة الصوتية، حيث يوفر التطبيق خدمة صوتية نقية، مما يجعله أيضاً بديل قوي جداً لتطبيق سكايب.

نظراً لسهولة الاستخدام على الجوالات والكمبيوتر، وخاصة في المحادثات الجماعية والدردشة الصوتية، حيث يوفر التطبيق خدمة صوتية نقية، مما يجعله أيضاً بديل قوي جداً لتطبيق سكايب. تطبيق واير wire: تطبيق شبيه بعض الشئ بطريق signal واحد من بدائل الواتساب الجديدة، يمكنكم منه الاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها التطبيق مثل إرسال الصور والفيديوهات إلي الأصدقاء والمحادثات الصوتية والمرئية والملفات والمستندات.

وننوه على السادة المتابعين أن هناك مجموعة أخري من البدائل يمكنكم الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط بدائل الواتساب الجديدة.

تطبيق Single البديل السهل للواتس اب

يعد تطبيق سجنال هو أسهل التطبيقات المجانية وأكثرها أمانا بين جميع التطبيقات المجانية المتاحة في قائمة البدائل المتوفرة للواتساب، فهو تطبيق يتمتع بسلسلة من المزايا القوية والرائعة وهو مملوك إلي منظمة البرمجيات open whisper system، يقدم التطبيق خدمة مميزة من عمليات الاتصال الصوتي والفيديو ونقل الملفات والصور والمرفقات بكل سهولة ويسر.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح أفضل بديل للواتساب Watts app مجاناً وأكثر أمانا في الخصوصية.