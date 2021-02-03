أفضل الهواتف في الفئة الإقتصادية Xiaomi Poco M3 سعره ومواصفاته

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله متابعي موقع نجوم مصرية اليوم سوف نقدم لكم شرح مفصل عن مميزات وخصائص الهاتف الجديد Xiaomi Poco M3 من شركة شاومى المسيطرة في الوقت الحالي على سوق الهواتف المحمولة في العالم ، وهذة المرة انتجت لنا أفضل الهواتف في الفئة الإقتصادية إذ يصل سعره لأقل من 160 دولار وقد تم الإعلان عن هاتف Xiaomi Poco M3 منذ أيام قليلة وسوف نشهد في الأيام القليلة القادمة إحتلاله الصدارة بلا منافس في فئة الهواتف أقل تكلفة وبمميزات جد متطورة.

سعر ومواصفات Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco M3 المواصفات الشاشة تأتي بشكل النوتش على هيئة الـ Water Drop وتأتي من نوع IPS LCD بمساحة 6.53 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 19.5:9 مع وجود طبقة حماية على الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث . المعالج كوالكم من نوع Snapdragon 662 بتكنولوجيا الـ 11 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 610 وهو نفس معالج Realme 7i الأغلى منه . الرام/ التخزين – ذاكرة تخزين داخلية فى نسختين 128 جيجا ، وايضا 64 جيجا وبالتاكيد الهاتف يدعم تركيب ذاكرة تخزين خارجية بالاضافى الى تركيب شريحتين اتصال – ذاكرة التخزين العشوائى الرام نسخة واحدة من الهاتف وهى 4 جيجا الكاميرا – الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.1 .

– الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش . البطارية سعة 6000 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 18 واط . خصائص إضافية نظام التشغيل اندرويد 10 MIUI 12

جودة التصنيع بلاستيك

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

مستشعر البصمة : مدعم

يقاوم الماء والغبار : لا

الالوان المتوفرة : الأزرق وباللون الأصفر وباللون الأسود .