أفضل الساعات الذكية للنساء في عام 2023

عندما تفكرين في اختيار ساعة ذكية مناسبة للنساء، يجب أن تنظرين في العديد من العوامل. من بين هذه العوامل تصميم الساعة وحجمها والملاءمة لمعصم النساء، بالإضافة إلى نظام التشغيل وعمر البطارية والتطبيقات المتاحة. العديد من الشركات تقدم ساعات ذكية خصيصًا للنساء بتصميمات أنثوية أنيقة وألوان هادئة. بالتفكير في هذه الجوانب، يمكنك اختيار الساعة التي تلبي احتياجاتك بشكل أفضل.

ساعة Galaxy Watch6 من سامسونج

ساعة Galaxy Watch6 تأتي بتصميم مألوف من سامسونج للساعات الذكية، حيث تحيط بشاشتها من نوع Super AMOLED حواف رفيعة تدعم معدل تحديث 60 هرتزًا، وتحتوي على زرين موجودين في الجهة اليمنى. هذه الساعة متاحة بعدة ألوان تعتمد على المقاس، حيث يمكن الحصول على الطراز بمقاس 40 ملم باللونين الجرافيتي أو الذهبي، ويتاح الطراز بمقاس 44 ملم باللونين الفضي أو الجرافيتي.

تفضل معظم النساء غالبًا اختيار الطراز بمقاس 40 ملم، حيث يكون هذا الحجم مناسبًا للمعصم الصغير، ويمتاز بشاشة بحجم 1.3 بوصة ودقة تصل إلى 432 × 432 بكسل، بينما يأتي الطراز بمقاس 44 ملم بشاشة بحجم 1.5 بوصة وبدقة تصل إلى 480 × 480 بكسلًا.

تعتمد ساعة سامسونج Galaxy Watch6 على نظام التشغيل Wear OS 4، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء من جوجل. وتأتي مع واجهة المستخدم One UI Watch 5 من سامسونج، والتي تقدم مزايا مميزة.

ساعة سامسونج Galaxy Watch6 تتضمن مقياسًا للخطوات وميزات لتتبع الأنشطة الرياضية وتسجيل نمط النوم وقياس درجة حرارة الجلد، وتقوم بتسجيل هذه البيانات في تطبيق Samsung Health. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لساعة Watch6 أيضًا أخذ قياسات تخطيط القلب (ECG) باستخدام تطبيق Samsung Health Monitor المتاح فقط على هواتف سامسونج.

بإمكانك تحديد أهداف محددة للياقة البدنية، وستقوم ساعة Watch6 بمراقبة نشاطك اليومي، مما يساعدك على تحقيق تلك الأهداف يوميًا. وأثناء نومك، ستتابع ساعة Watch6 مدى مدة نومك وجودة نومك، وستقدم تفاصيل حول مراحل النوم المختلفة التي تمر بها عند استيقاظك.

الطراز الأصغر من الساعة يحمل بطارية بسعة 300 ميلي أمبير في الساعة، في حين يأتي الطراز الأكبر ببطارية سعتها 425 ميلي أمبير في الساعة. ونظرًا لهذا الاختلاف في حجم البطارية، سيختلف عمر البطارية بين الطرازين، حيث يمكن للطراز الأصغر أن يعمل لمدة يوم ونصف تقريبًا مع تفعيل ميزة “Always on” للشاشة، بينما يمكن للطراز بحجم 44 ملم أن يستمر في العمل لمدة يومين ونصف تقريبًا.

تبدأ أسعار ساعة Galaxy Watch6 من 1199 ريال سعودي.

ساعة Pixel Watch من جوجل

ساعة Pixel Watch من جوجل تأتي بتصميم دائري أنيق، حيث يُغلف الزجاج المنحني الشاشة AMOLED بمقاس 1.2 بوصة، وتتميز بدقة 450 × 450 بكسل وكثافة 320 بكسل في البوصة الواحدة. تتوفر بثلاثة ألوان: الأسود اللامع مع سوار أسود، أو الفضي اللامع مع سوار أبيض، أو اللون الذهبي مع سوار بندقي (hazel).

ساعة Pixel Watch تعتمد على نظام Wear OS 3.5، وهو نفس النظام الذي يُستخدم في العديد من الساعات الذكية الأخرى مثل Mobvoi و Fossil. ومن بين المزايا البارزة لها تتضمن مجموعة متنوعة من واجهات الساعة وتكامل مع ميزات Fitbit.

تضم هذه الساعة مميزات لتتبع مختلف أنشطة اللياقة البدنية وعداد الخطوات، بالإضافة إلى إظهار تقديرات حول السعرات الحرارية المحروقة وميزات لرصد نوم الشخص. تُخزن هذه البيانات في تطبيق Fitbit، الذي يوفر ميزات أساسية مجانًا، ولكنه يتطلب اشتراكًا بقيمة 10 دولارات شهريًا في خدمة Fitbit Premium للوصول إلى جميع المميزات الإضافية مثل الوصول إلى البيانات التي تم تسجيلها لمدة تزيد عن 90 يومًا وتنزيل تقارير العافية.

ساعة Pixel Watch من جوجل متوفرة بحجم واحد فقط بقطر 41 ملم، وتمتاز ببطارية سعتها 294 ملي أمبير في الساعة، وتتيح للمستخدم استخدامها لمدة تقل قليلاً عن 24 ساعة بعد كل عملية شحن.

وتباع ساعة Pixel Watch بسعر 350 دولار.

ساعة Watch Series 8 من آبل

تأتي ساعة Apple Watch Series 8 بتصميم مربع الشكل، وتُصنع من الألمنيوم والستانلس ستيل. يمكن الحصول على الهياكل المصنوعة من الألمنيوم بمقاسين: 41 ملم أو 45 ملم. هذه الساعة متاحة بأربعة ألوان رائعة، وهي: الأسود والأبيض والفضي والأحمر.

ساعة Apple Watch Series 8 بمقاس 41 ملم تزود بشاشة بحجم 1.7 بوصة وبدقة تصل إلى 430 × 352 بكسل. أما الطراز بمقاس 45 ملم فيأتي بشاشة بحجم 1.9 بوصة وبدقة تبلغ 484 × 396 بكسلًا.

تتضمن ساعة Watch Series 8 العديد من المزايا الرائعة، مثل دعم ميزة التشغيل الدائم (Always On)، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والكشف التلقائي عن التمارين، وميزات تتبع النوم، بالإضافة إلى مستشعر معدل ضربات القلب، ومقياس التسارع، ومستشعر الضوء، والمزيد من المزايا الرائعة.

تعتمد ساعة Watch Series 8 على معالج من نوع Apple S8 وتدعم شبكات الواي فاي والبلوتوث 5.3 بالإضافة إلى تقنية الاتصال القريب المدى (NFC). تأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ومزودة ببطارية بسعة 308 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن اللاسلكي السريع، مما يمكنك من الاستفادة منها لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة.

يبدأ سعر ساعة Apple Watch Series 8 التي تأتي مع هيكل مصنوع من الألمنيوم من 399 دولارًا، في حين يبدأ سعر الطرازات التي تأتي مع هيكل مصنوع من الستانلس ستيل من 699 دولارًا.

ساعة Garmin Lily

ساعة Garmin Lily تُعد واحدة من أفضل الساعات الذكية المصممة خصيصًا للسيدات، إذ تتميز بتصميمها الأنيق والصغير، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للنساء اللواتي يمتلكن معصمًا صغيرًا. تتميز هذه الساعة الذكية بشاشة تعمل باللمس وتتوفر بمجموعة متنوعة من الألوان الهادئة لتلبية اختيارات الأذواق المختلفة.

ساعة Garmin Lily تمتاز بميزات لتتبع اللياقة البدنية والصحة، وتشمل أيضًا مزايا لرصد الحمل والإباضة والدورة الشهرية، بالإضافة إلى مميزات لقياس مستوى التوتر ورصد جودة النوم.

يمكنك أيضًا مزامنة ساعة Garmin Lily مع هاتفك الذكي لاستقبال المكالمات والرسائل والإشعارات والتذكيرات. تتميز Lily بميزة مشابهة لميزة اكتشاف السقوط الموجودة في ساعات آبل، ويمكنك أيضًا السماح لأصدقائك وأفراد عائلتك بمراقبة موقعك وأنشطتك الخارجية باستخدام ميزة LiveTrack.

تباع ساعة Garmin Lily بسعر 250 دولار أمريكي.

ساعة Michael Kors Gen 5E MKGO

ساعة Michael Kors Gen 5E MKGO هي ساعة ذكية مصممة خصيصًا للسيدات، تأتي بتصميم جميل وأنيق. تتميز بشاشة عالية الجودة محاطة بإطار مزين بالألماس، وتأتي مع سوار خفيف الوزن مصنوع من السيليكون.

هذه الساعة تعتمد على نظام WearOS من جوجل ويمكن مزامنتها مع هواتف أندرويد أو آيفون. تتضمن ميزات لتتبع اللياقة البدنية وقياس معدل ضربات القلب، ويمكن لبطاريتها العمل لمدة 24 ساعة، وبإمكانها الاستمرار لفترة أطول عند تفعيل وضع البطارية الممتدة (extended battery mode).

تدعم ساعة Gen 5E MKGO مجموعة واسعة من التطبيقات قابلة للتنزيل والاستخدام بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، وهي مقاومة للماء مما يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء السباحة دون خوف من التلف.

تُباع ساعة Michael Kors Gen 5E MKGO بسعر 201 دولارًا امريكياً.