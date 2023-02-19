أفضل التطبيقات والمواقع لتحميل الفيديو من اليوتيوب للآيفون مجانا

تعتبر عملية تحميل فيديو من اليوتيوب لهواتف أيفون، من الأمور التي تطلب بعض من الخطوات وذلك لكثرة الطرق المتوفرة للتحميل، أما عن طريق التطبيقات او البرامج المختلفة، فهناك طريقتين لتحميل فيديو من منصة اليوتيوب دون الحاجة لتطبيق، أما عن طريق استخدام تسجيل الشاشة، لمشاهدته في اي وقت من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، اما الثانية عبر استخدام خاصية التخزين السحابي في ايفون iCloud، فيمكن للمستخدم مشاهدة الفيديو بكل سهولة وفي اي وقت.

تطبيقات لتحميل فيديوهات اليوتيوب لهواتف آيفون

من أفضل تطبيقات تحميل الفيديو من اليوتيوب:

تطبيق BitDownloader والذي يمكنك من تنزيل الفيديو بأسهل الطرق، عبر نسخ الرابط من الموقع الأصلي، ثم لصقه في محرك البحث الخاص بذلك البرنامج لتبدأ عملية التحميل.

تطبيق VideoSolo Online Downloader، الذي يوفر تحميل مباشر لأي من الفيديوهات من اليوتيوب.

تطبيق AirDrop من الأدوات القادرة على المزامنة بين هاتفك الايفون وجهاز الكمبيوتر، وبمجرد تحميله يمكنك تحميل اي فيديو بشكل مباشر.

مواقع لتحميل فيديو من اليوتيوب للآيفون

موقع SavetheVideo يتيح خيارات متعددة لتنزيل الفيديوهات، بجانب مميزاته الرائعة، من حيث قص وتعديل الفيديو.

موقع Zamzar، هو من احدى المواقع الإلكترونية، التي تتيح تنزيل الفيديوهات من اليوتيوب، ويمكنك من خلاله الربط هاتفك وجهاز الكمبيوتر.

موقع YouTubNow، ذلك الموقع أيضا يمكن استخدامه لتحميل فيديو عبر نسخ الرابط ولصقه بمحرك البحث به، ويبدأ التحميل بالجودة التي تريدها وبأكثر من صيغة.

موقع Snappea الغني عن التعريف، يعد واحد من أفضل وأسرع تطبيقات تحميل الفيديو من اليوتيوب للأيفون مجانا، وذلك دون تحميل اي من التطبيقات على الهاتف، ويمكن أيضا البحث عن فيديوهات بداخله جاهزة للتنزيل المباشر.