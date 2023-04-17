أفضل الألعاب الإلكترونية.. هل ستقدم لعبة Hogwarts Legacy تحديثات في الفترة القادمة ام لا؟

لقد حققت لعبة Hogwarts Legacy نجاحاً كبيراً غير متوقع، وكانت توقعات الكثيرين أن تكون ممتعة بينما كشفت الحقيقة عن أنها لعبة تنافس على لقب الأفضل في العام، ومع ذلك، يبدو أن فريق التطوير لا يعتزم توسيع أو إضافة أي محتوى جديد إلى اللعبة، حيث أعلن مخرج اللعبة Alan Tew أن الفريق كان مركزاً بشكل كبير على إصدار النسخة النهائية من اللعبة ولا يوجد خطط حتى الآن للعمل على توسعات مستقبلية.

لعبة Hogwarts Legacy

تم إصدار العديد من التحديثات للعبة Hogwarts Legacy منذ إطلاقها، والتي تعالج بعض المشكلات وتحسن أداء اللعبة على جميع المنصات.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت اللعبة على عروض دعائية جديدة تُظهر بعض مميزاتها، مثل تقنية تتبع الأشعة وأطوار الأداء المختلفة على المنصات المنزلية.

وتم إطلاق لعبة Hogwarts Legacy في العاشر من فبراير الحالي، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ ذلك الحين، حيث تمكنت من تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

وبلغت ذروتها عندما احتلت المركز الثاني كأكثر لعبة أوفلاين تمتلك لاعبين متزامنين في تاريخ منصة Steam.

ويجدر الإشارة إلى أن فريق Avalanche Software هو الذي قام بتطوير اللعبة وتم إطلاقها على منصات PS4 وPS5 وXbox Series X|S وXbox One والحاسوب الشخصي.