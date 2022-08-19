أفضل ألعاب كرة القدم للموبايل 2022

مع التطور السريع والمنافسة في إنشاء ألعاب كرة القدم المثيرة والمتنوعة على الموبايل، أتاح لنا هذا الشيء الوصول إلى مجموعة متنوعة من ألعاب كرة القدم، والتي يمكنك لعب بعضها عبر الإنترنت والبعض الآخر الذي لا يمكنك لعبة على الإنترنت.

ألعاب كرة القدم للموبايل 2022

نعلم جميعًا أن ألعاب كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة بين الناس من جميع الأعمار والثقافات، حيث نشهد بطولات عالمية تستضيفها منظمات مرموقة مثل FIFA. مع تقدم صناعة ألعاب الهاتف المحمول والتنافسية باستمرار، أتاح لنا هذا الشيء فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من ألعاب كرة القدم – بعضها يمكنك لعبها بلا إنترنت والبعض الآخر لا يتطلب اتصالاً بالإنترنت.

أفضل 4 ألعاب كرة قدم 2022 للموبايل

eFootball PES 2022 FIFA Football Dream League Soccer 2022 Pro League Soccer

eFootball PES 2022

لا شك أن eFootball PES 2022 هي أفضل لعبة كرة قدم لأجهزة Android و iPhone. كل ما تريده في لعبة كرة قدم حديثة موجود هنا، بما في ذلك رسومات رائعة، وتمثيل صوتي عربي رائع، وتحكم رائع في الكرة، والتحكم السلس.



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FIFA Football

إذا كنت من مشجعي كرة القدم وتحلم أيضًا بأن تصبح لاعبًا أو مديرًا فنيًا، فقد أتيت إلى هذه اللعبة الخاصة التي ستساعدك على إبراز وإثبات جميع مواهبك الفنية والتدريبية في كرة القدم، وتطوير فريقك المتميز من خلال إنشاء وإبراز كل مهاراتك والتنافس في أقوى البطولات والدوريات الدولية.

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Dream League Soccer 2022

يمنحك Dream League Soccer 2022 الفرصة لتكون في قلب الحدث! قم ببناء فريق أحلامك من أكثر من 4 آلاف لاعب معتمد من FIFPro ™ ونافس أفضل الأندية في العالم.

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Pro League Soccer

Pro League Soccer هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، لا تحتاج إلى الإنترنت ،توفر بطولات كرة القدم المحترفة أسلوبًا رائعًا في ألعاب كرة القدم، سواء كانت رسومات للاعبين الصغار والجمال، أو طريقة اللعب المثالية التي تتيح مستخدم للتحكم في كل شيء منافسة.

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