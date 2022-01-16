أفضل ألعاب بلاي ستيشن PS4 المجانية والرائعة في 2022

يبح ملايين اللاعبين بشكل مستمر عن الحصول على أفضل ألعاب بلاي ستيشن PS4 التي يُمكنهم تحميلها عبر أجهزتهم، سواء بشكل مجاني أو مدفوع، للبدء في المغامرات وأجواء الإثارة سواء فرادى أو من خلال مجموعات مع الأصدقاء، ومع بدء العام الجديد 2022 لمعت العديد من الألعاب الإلكترونية الرائعة التي تناسب مختلف الأذواق، كما حظيت بعضها على الأكثر تحميلاً لدى الملايين، ويوفر جهاز PS4 بلاي ستيشن الرائع من شركة سوني اليابانية العديد من ألعاب الفيديو، نذكر منها لعبة فيفا FIFA 22 التي تعد الأفضل والأحدث والأكثر اهتمامًا، لما تملكه من تحسينات ورسومات لأشهر اللاعبين الحاليين في الأندية العالمية.

أفضل ألعاب بلاي ستيشن PS4

ومن أفضل ألعاب بلاي ستيشن PS4 التي يُمكنك الحصول عليها لعبة كول أوف ديوتي Call of Duty والتي تُعد بديل لعبة ببجي أو أكثر اللعبة القريبة منه في الشبه والأدوات والأسلحة والمهام والعناصر، والتي توفر خريطة تسع العديد من اللاعبين لبدء منافسات قوية والفائز فيها من يبقى منفردًا على قيد الحياة، كما يُمكنك أيضًا الحصول على لعبة Marvel Spider Man المقتبسة من سلسلة الأفلام الأمريكية سبايدرمان أو الرجل العنكبوت، بالإضافة إلى لعبة فورت نايت Fortnite التي يتنافس فيها 100 لاعب من أجل البحث عن الأسلحة والإمدادات للقتال للبقاء حيا وفوز أحدهم.

ألعاب مجانية وللأطفال

أما عن أفضل ألعاب بلاي ستيشن PS4 التي تخص الألعاب المجانية وألعاب الأطفال، فيوجد لعبة السباقات Sonic Racing التي تناسب الأطفال وقدراتهم الأولية في التفكير، لتكون أكثر سهولة وسلاسة في اللعب، كذلك لعبة ماين كرافت Minecraft، والتي تتيح لهم بناء أشكال خيالية، ومنافسة وتحدى الآخرين في وضع متعدد اللاعبين، ويتحطى بشعبية واسعة لدى قطاع عريض خاصةً الأصغر سنًا منهم على غرار لعبة المكعبات، إلا ان أكثر ديناميكة وتشويقًا.

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ومن أفضل ألعاب بلاي ستيشن PS4 أيضًا التي يُمكنك الحصول عليها وكانت من ضمن الأكثر تحميلاً، فهي لعبة Crash Team Racing، وتدور فكرتها عن سباق كبير يضم 34 مسارًا متاحًا للتسابق في وجود 26 شخصية مختلفة و7 أوضاع للعب، كما يمكنك أيضا التسابق مع لاعبين أخرين عبر الإنترنت.