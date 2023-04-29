انتشرت الألعاب الإلكترونية بشكل كبير حتى أصبحت محط اهتمام كثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، حيث يميل الكثير إلى الألعاب القتالية وألعاب المنافسة والمسابقات عبر الإنترنت سواء كانت الألعاب الفردية أو الجماعية، وقضاء وقت كبير في ممارسة هذه الألعاب، لذا فيبحث الكثير عن أفضل ألعاب الأندرويد 2023 الحديثة لهذا العام.

أفضل الألعاب التي يبحث عنها الكثيرين

انتشر عدد كبير من الألعاب التي تعمل على هواتف الأندرويد والتي يميل لمحتواها كثير من المهتمين بالألعاب الإلكترونية من الكبار والصغار، ومن أفضل هذه الألعاب الجديدة ما يلي:

لعبة دريم ليج 2023 والتي يميل إليها كثير من عشاق رياضة كرة القدم، فهذه اللعبة هي لعبة جماعية تُمكِّن اللاعب من اللعب وسط فريق ضد آخر, وتعتمد على مهارة استخدام الأدوات والتركيز داخل اللعبة لإحراز الأهداف.

لعبة Apex Legends وهي أحد ألعاب الحركة, حيث تدور أحداثها حول المنافسة القوية بين اللاعبين الذين يبلغ عددهم 60 لاعب، بحيث يتكون اللاعبين إلى فرق وتعتمد كل فرقة على استخدام البنادق والأسلحة والنزول لساحات القتال من أجل القضاء على المنافسين والترقية لمن يفوز لمستوى أعلى.

لعبة Brawl Stars وهي إحدى الألعاب الحديثة التي لا تحتاج إلى اتصال مباشر بالإنترنت، وفيها يعتمد اللعب على المنافسة بين فريقين كل منهما يتكون من 3 لاعبين ويمكن اللعب ضمن الفريق أو منفردًا.

لعبة Children of the light وهي من أشهر ألعاب الأندرويد لعام 2023 وقد حصلت على جوائز عديدة رغم أنها ليست كألعاب المنافسة والمعارك التي يميل إليها البعض, ولكنها لعبة هادئة تعتمد على الرسومات والتغيير في مساحاتها وعمل أشكال جذابة ورائعة، ومزودة بموسيقى تبعث الهدوء والراحة أثناء التسلية بها.

ذكرنا أشهر 4 ألعاب حديثة والتي تعد أفضل ألعاب الأندرويد 2023 التي تصدرت محركات البحث هذا العام.