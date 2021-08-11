أفضل أسلحة لعبة ببجي 2021 وكيفية الفوز في PUBG MOBILE في 3 خطوات

يمثل إختيار الأسلحة في لعبة ببجي أمر مهم للغاية، لذا تجد الكثيرون يبحثون عن أفضل أسلحة لعبة ببجي 2021 بعد التحديثات الجديدة التي ضمت تعديلات كثيرة في بنادق PUBG والتي جعلتها قريبة جداً من الواقعية من حيث الشكل وسرعة القذف، أصبح الآن هناك ترتيب محدد لكل أسلحة لعبة ببجي موبايل من حيث الاقوي إلي الأضعف، دائما ما يبحث اللاعبون عن السلاح الناري القوي الذي يقتل المنافسين من اول رصاصة يتم إطلاقها، لذا نوضح لكم عبر موقعكم نجوم مصرية أهم أسلحة ببجي بداية من الاقوي إلي الأضعف، وأسر الفوز في PUBG MOBILE.

أفضل أسلحة لعبة ببجي 2021

سلاح AWM: واحد من أقوي الأسلحة الموجودة في لعبة ببجي، تستطيع من خلاله أن تواجه العدو من مكان بعيد، كما يتميز أيضا بالسرعة الفائقة في الإطلاق.

تستطيع من خلاله أن تواجه العدو من مكان بعيد، كما يتميز أيضا بالسرعة الفائقة في الإطلاق. سلاح Grossbow: تصل قوة الضرر فيه إلي 105 ويصل أعلي مدي له إلي 400 متر.

سلاح M24: واحدة من القنوات القوية الموزودة بمنظار دقيق يستطيع اطلاق رصاصات قوية من أماكن بعيدة.

سلاح Win 94: واحدة من بندقيات القنص متوسطة المدي، تتناسب مع المعارك المتوسطة.

سلاح SLR: واحد من الأسلحة النصف آلية يصل الضرر فيه إلي 58، يعيب هذا السلاح أنه معقد بعض الشيء بسبب كثرة الملحقات.

بندقية SKS: يمنكم من خلالها إطلاق 10 رصاصات في ثمن سريع جدا، يفضل استخدامها في الأماكن المتوسطة.

سلاح DP_28: من أثقل الرشاشات الموجودة في PUBG ولاكن يعيبه أنه بطئ بعض الشيء.

ترتيب أسلحة ببجي من الاقوي إلي الأضعف

المجموعة الأولي من أسلحة ببجي:

AWM Rls Grossbow Sks M24 Dp 28 Kar98k Akm Win 94 Groza

المجموعة الثانية من أسلحة ببجي:

سلاح QBU سلاح m16a4 سلاح Berlym762 سلاح m416 سلاح mini14 سلاح scar l سلاح m249 سلاح vss سلاح aug سلاح tommy gun

كيف تفوز في لعبة ببجي

يوجد اسرار كثيرة في لعبة ببجي لا يعرفها الكثيرون، والتي تعد المفتاح الاول في الفوز في لعبة ببجي من بين تلك الأسرار الخفية التي تساعدك أو تضمن لك الفوز في لعبة ببجي التالي:

إختيار مكان السقوط: عليك أن تسقط من المظلة في أماكن هادئة قريبة من المباني الغير مذدحمة من أجل جلب الأسلحة دون أن يقع عليك الضرر. الأسلحة: عليك سريع تجميع الأسلحة عند الهبوط وإليك طريق شحن ببجي مجانا. مراجعة ضبط إعدادات اللعبة قبل بدء المشاركة في اللعب على حسب الأوضاع المناسبة لك، كما يمكنك الإطلاع على مفاتيح الفوز في ببجي.

وصلنا معكم إلي نهاية شرح موضوعنا أفضل أسلحة لعبة ببجي 2021 وكيفية الفوز في PUBG MOBILE في 3 خطوات.