“أعلى أداء وأخف وزن”.. سعر ومواصفات لاب توب honor magicbook x14

أطلقت شركة هونر لاب توب هونر ماجيك بوك 14 الذي يأتي بشاشة بمقاس 14 بوصة ويعمل على نظام تشغيل Windows 10، مما يأتي بسعة تخزين مرتفعة وعدد من المميزات الأخرى التي تجعله من أفضل الأجهزة من ماركة هونر، وفيما يلي سوف نذكر لكم بالتفصيل مواصفات الجهاز وسعره.

مواصفات لاب توب honor magicbook x14

يأتي لابتوب honor magicbook x14 بمواصفات متطورة من حيث الشاشة والبطارية والتصميم الجذاب وغيرها من المواصفات وهي كالتالي:

الشاشة نوع الشاشة FHD-LED IPS Display

مقاس الشاشة 14 بوصة.

دقة الشاشة 1920 X 1080 (FHD)

تستحوذ الشاشة على الواجهة الأمامية بنسبة 84%. المعالج نوع المعالج Intel Core i5-1135G7 (11th Gen

سرعة المعالج 2.4 GHz. الذاكرة والتخزين مساحة التخزين 512 جيجا بايت.

الرامات 8 جيجا بايت رام. الأبعاد الطول 214.80 mm.

العرض 322.50 mm.

العمق ‎15.90 مم.

الوزن ‎1.38 كجم. البطارية يأتي ببطارية بقدرة 56 وات.

يأتي الشاحن مرفق من نوع USB-C بقوة 100 وات.

تستمر البطارية مشحونة لمدة 11 ساعة عمل متواصل مع تشغيل الفيديوهات.

كما يأتي الجهاز مزودًا بعدد من التقنيات التي تجعل الأداء أسهل وأسرع، وتتميز لوحة المفاتيح في الجهاز بسهولة استخدامها وتطورها أيضًا.

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سعر لاب توب honor magicbook x14

بعد أن تم إطلاق لاب توب honor magicbook x14 بشكل رسمي في النصف الأول من عام 2022 حددت شركة هونر سعر بيع الجهاز وهو كما يلي: