“أعلى أداء وأخف وزن”.. سعر ومواصفات لاب توب honor magicbook x14
أطلقت شركة هونر لاب توب هونر ماجيك بوك 14 الذي يأتي بشاشة بمقاس 14 بوصة ويعمل على نظام تشغيل Windows 10، مما يأتي بسعة تخزين مرتفعة وعدد من المميزات الأخرى التي تجعله من أفضل الأجهزة من ماركة هونر، وفيما يلي سوف نذكر لكم بالتفصيل مواصفات الجهاز وسعره.
مواصفات لاب توب honor magicbook x14
يأتي لابتوب honor magicbook x14 بمواصفات متطورة من حيث الشاشة والبطارية والتصميم الجذاب وغيرها من المواصفات وهي كالتالي:
|الشاشة
|
|المعالج
|
|الذاكرة والتخزين
|
|الأبعاد
|
|البطارية
|
كما يأتي الجهاز مزودًا بعدد من التقنيات التي تجعل الأداء أسهل وأسرع، وتتميز لوحة المفاتيح في الجهاز بسهولة استخدامها وتطورها أيضًا.
قد يهمك: رسميًا إطلاق هاتف oppo a1 5g الجديد في الخارج بهذه المواصفات والسعر
سعر لاب توب honor magicbook x14
بعد أن تم إطلاق لاب توب honor magicbook x14 بشكل رسمي في النصف الأول من عام 2022 حددت شركة هونر سعر بيع الجهاز وهو كما يلي:
- يأتي سعر لاب توب HONOR MagicBook X 14 في مصر بما يعادل 12 ألف جنيه مصري.
- كما يُباع الجهاز في السعودية بسعر 380 ريال سعودي.
- سعر لاب توب هونر ماجيك X14 في الكويت هو 980 دينار كويتي.