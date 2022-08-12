“أضبط إشارة” تردد قناة فتافيت الجديد 2022 على القمر الصناعي نايلسات لمتابعة اقوي برامج الطبخ

نلقي الضوء اليوم عن تردد قناة فتافيت الجديد 2022 على القمر الصناعي نايلسات، والتي تتزايد عنها مؤشرات البحث من قبل عشاق فن الطهي في الوطن العربي، وتعد قناة فتافيت من أشهر قنوات الطبخ المتواجدة على الساحة وذلك نظراً لما تقدمه القناة من تعليم الطهي والحلويات باللغة العربية والانجليزية على مدار 24 ساعة دون توقف او تشويش، وللمزيد حول التردد الجديد لقناة فتافيت نطلعكم عنها بالسطور التالية.

التردد الجديد لقناة فتافيت 2022 على القمر الصناعي نايلسات

فتافيت هي قناة مخصصة للطبخ وتنقل محتواها من دولة الإمارات تحديداً من من مدينة دبي، واستطاعت القناة منذ انطلاقها في عام 2012 أن تحظى بحقبة كبيرة من متابعي محتواها المميز في كافة البلاد العربية، ولعل أبرز مزايا قناة فتافيت تعرض برامج الطبخ على أيدي كبار الشيفات على مستوى العالم، مما جعل القناة تنال أعلي نسب مشاهدة على مدار اليوم، ويمكن لكل السيدات من لديهم محض أهتمام لبرامج الطبخ ضبط واستقبال تردد قناة فتافيت على القمر الصناعي نايلسات وتعلم أشهي الأكلات الشرقية والغربية.

اسم القناة

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ فتافيت نايلسات 12360 عمودي 27500 3/4 فتافيت نايلسات 12437 أفقي 27500 3/4 فتافيت عربسات 12226 أفقي 27500 3/4

نبذة مختصرة عن برامج قناة فتافيت

تسعي دومًا قناة فتافيت للتميز وذلك عن طريق تقديم برامج للطبخ تعطي المتابعين أفكاراً لإعداد أشهي الأكلات بأقل تكلفة وبأبسط الطرق حتي تستطيع المرأة تطبيقها لأسرتها، ومن أشهر البرامج التي تعرض على شاشة فتافيت برنامج مطبخ منال العالم وتقدمه الشيف الأردنية منال العالم الذي يحرص الآلاف على متابعته من كافة أرجاء الوطن العربي، فضلاً على برنامج ولا بالأحلام لتقديم وصفات الحلويات الشرقية والغربية مع الإعلامية حورية زنون، علاوة على برنامج تسلم الأيادي، ويقدمه دعد أيو جابر وليلي وهو من أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان ويقدم البرنامج مجموعة من الأكلات الاقتصادية البسيطة تعد كوجبات للغداء والعشاء.