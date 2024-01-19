“أصلي أم تقليدي” .. اكتشف إصدار هاتف شاومي بالطريقة الرسمية وهل هو نسخة صينية أم عالمية؟
كثير منا يستخدم منصات عربية وأخرى أجنبية للتسوق، وغالباً ما تجذبنا العروض المغرية دون التأكد من أن الهواتف التي نشتريها منتجة من شاومي بشكل أصلي، وقد يحدث أحياناً أن نقع في فخ شراء إصدارات عالمية مزيفة، حيث يُباع لنا جهاز يحمل ذاكرة ROM عالمية، ورغم أنه يُعلن عنه كإصدار عالمي، إلا أنه في الحقيقة يكون إصدارًا صينيًا مع ROM متوافقة مع لغة البلد الذي يتم البيع فيه، ولحسن الحظ قدمت شاومي طريقة بسيطة للتحقق من إصدار هاتف Xiaomi أو Redmi أو POCO ومدى توافقهم مع الإصدارات العالمية الرسمية، مما يوفر للمستهلكين وسيلة فعالة للتأكد من أنهم يشترون منتجًا أصليًا.
كيفية التحقق من إصدار الهاتف إذا كان إصدارًا عالميا أم لا
للتحقق من إصدار الهاتف إذا كان إصدارًا عالميًا أم لا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى إعدادات الهاتف: قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات على هاتفك.
- اختر “حول الهاتف”: بمجرد الدخول إلى إعدادات الهاتف، ابحث عن قسم يسمى “حول الهاتف” أو “About Phone”.
- اطلع على معلومات الجهاز: في قسم “حول الهاتف”، ابحث عن معلومات حول الجهاز، وقد يكون هناك خيار لعرض رقم IMEI.
- استخدم رمز *#06#: يمكنك أيضًا استخدام رمز *#06# عبر تطبيق الهاتف لعرض رقم IMEI.
- قم بإدخال رقم IMEI في أداة التحقق: بمجرد الحصول على رقم IMEI، ادخله في أداة التحقق المقدمة من شركة شاومي على موقعها الرسمي للتحقق من أصالة الهاتف ومدى توافقه مع الإصدارات العالمية الرسمية.
- من خلال هذه الخطوات، يمكنك التحقق بسهولة من مدى أصالة هاتفك وما إذا كان إصدارًا عالميًا رسميًا أم لا.
- يُمكننا الحصول على رقم IMEI أو الرقم التسلسلي S/N لهاتف Xiaomi أو Redmi أو POCO من خلال الصندوق ذاته، والذي يوجد عادة بجوار الباركود.
- بعد الحصول على رقم IMEI، يمكنك زيارة الأداة الرسمية المقدمة من شركة شاومي، وقم بإدخال أو كتابة رقم IMEI للتحقق من مدى إصدار الهاتف.