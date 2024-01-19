“أصلي أم تقليدي” .. اكتشف إصدار هاتف شاومي بالطريقة الرسمية وهل هو نسخة صينية أم عالمية؟

كثير منا يستخدم منصات عربية وأخرى أجنبية للتسوق، وغالباً ما تجذبنا العروض المغرية دون التأكد من أن الهواتف التي نشتريها منتجة من شاومي بشكل أصلي، وقد يحدث أحياناً أن نقع في فخ شراء إصدارات عالمية مزيفة، حيث يُباع لنا جهاز يحمل ذاكرة ROM عالمية، ورغم أنه يُعلن عنه كإصدار عالمي، إلا أنه في الحقيقة يكون إصدارًا صينيًا مع ROM متوافقة مع لغة البلد الذي يتم البيع فيه، ولحسن الحظ قدمت شاومي طريقة بسيطة للتحقق من إصدار هاتف Xiaomi أو Redmi أو POCO ومدى توافقهم مع الإصدارات العالمية الرسمية، مما يوفر للمستهلكين وسيلة فعالة للتأكد من أنهم يشترون منتجًا أصليًا.

كيفية التحقق من إصدار الهاتف إذا كان إصدارًا عالميا أم لا

للتحقق من إصدار الهاتف إذا كان إصدارًا عالميًا أم لا، يمكنك اتباع الخطوات التالية: