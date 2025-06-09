أصلحه بنفسك.. إطلاق هاتف Fairphone 6 بمفهوم جديد

كشفت تسريبات جديدة من موقع WinFuture عن أول نظرة على هاتف Fairphone 6 المرتقب، والذي من المتوقع إطلاقه رسميًا في 25 يونيو الجاري.

وكما هو معتاد من شركة فايرفون، يأتي الهاتف الجديد ليواصل التزام العلامة التجارية بمبادئ الاستدامة وسهولة الإصلاح.

التصميم والألوان

يظهر هاتف Fairphone 6 بلونه الأسود الجديد تحت اسم Horizon Black، وهو واحد من بين ثلاثة ألوان ستكون متاحة، إلى جانب اللونين Cloud White (الأبيض السحابي) وForest Green (الأخضر الغابي).

من أبرز ملامح التصميم الجديدة هو الإطار المسطح للهاتف، والذي يأتي بدلًا من الإطار المنحني في الجيل السابق، مما يعطيه مظهرًا أكثر حداثة، كما نلاحظ وجود زر بارز باللون الأصفر على الجانب الأيمن من الجهاز، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان زر تحكم في الصوت أم مفتاحًا متعدد الوظائف.

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الشاشة تأتي مع حواف أقل سُمكًا، وتستمر فايرفون في استخدام فتحة الكاميرا الأمامية (Punch-hole) في المنتصف، كما هو معتاد في الهواتف الحديثة.

تسهيلات الإصلاح

رغم أن الصور لا تكشف بشكل واضح عن الجهة الخلفية للجهاز، تشير التقارير إلى أن Fairphone 6 سيأتي بتصميم خلفي معياري محدث، يتكوّن من جزأين: “علوي” و”سفلي”، كل منهما بلون مختلف، مما يعزز من الطابع العصري للهاتف.

سيحتفظ الجهاز بالإطار والغطاء الخلفي المصنوعين من البلاستيك، وسيأتي مع مجموعة من الملحقات القابلة للتبديل، والتي يمكن تثبيتها على ظهر الجهاز.

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من بين هذه الإكسسوارات: حامل للبطاقات، حبل تعليق (Lanyard)، وخاتم (Ring) لتسهيل الاستخدام بيد واحدة.

الكاميرا والمواصفات التقنية

من المتوقع أن يضم فايرفون 6 كاميرتين خلفيتين: رئيسية واسعة (Wide)، وثانوية واسعة جدًا (Ultra-wide)، بما يتماشى مع متطلبات التصوير العصري.

وكما هو نهج Fairphone الدائم، سيكون بالإمكان استبدال معظم مكونات الهاتف بشكل فردي، بما يشمل:

الشاشة

مستشعرات الكاميرا

السماعات

الميكروفونات

منفذ الشحن

هذا التوجه يدعم المستخدمين في إصلاح أجهزتهم بأنفسهم، ويقلل من النفايات الإلكترونية.

الأداء والسعر

سيتم طرح Fairphone 6 بنسخة واحدة تحتوي على:

8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية (Storage)

ومن المتوقع أن يُباع الهاتف بسعر 549 يورو، وهو سعر يُعد معقولًا بالنظر إلى فلسفة الجهاز ومكوناته القابلة للإصلاح.