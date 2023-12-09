أشياء خطيرة يعرفها موقع جوجل عنك وعن تفاصيل حياتك اليومية

مما لا شك فيه في ان للتكنولوجيا دور كبير في تسهيل حياة البشر، يمكننا ان نلاحظ ذلك من خلال تفاصيل حياتنا اليومية حيث ان استخدام التكنولوجيا بات شيئاً أساسياً في كل شيء تقريبا، حتى في أبسط تفاصيل الحياة اليومية، ويعد محرك البحث جوجل واحد من أكثر المواقع أو الأدوات على الإنترنت التي يستعين بها الناس عند الحاجة إليها، ولمحرك البحث جوجل ميزة تقديم الاجابات لأي سؤال قد يخطر في بالك وذلك يجعلنا نعتمد عليه بشكل أساسي في البحث عن كثير من الأشياء وما لا نلاحظه هو أن الموقع يعرف الكثير عنا وعن تفاصيل حياتنا اليومية، إليك بعض الأشياء التي يعرفها جوجل عنك والتي لا تريد للآخرين معرفتها عنك.

اسمك الكامل:

يعرف موقع جوجل اسمك بالكامل وإذا كنت من هواة تربية الحيوانات الأليفة فإنه يعرف اسم حيوانك الأليف أيضا بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل الأخرى التي تقوم بإدخالها في أثناء القيام ببعض الإجراءات الروتينية أثناء عمليات البحث في المواقع المختلفة، يعرف جوجل أيضا اسم جهازك الذي تستخدمه ونوعه.

سجل البحث الخاص بك:

بالتأكيد يعرف موقع جوجل جميع تفاصيل عمليات البحث التي تقوم بها على الإنترنت، بالطبع ستشعر بالإحراج الشديد إذا اطلع أحد معارفك على سجل عمليات البحث الذي تقوم بها.

مكان منزلك:

حتى وإذا لم تقم بكتابته على الإنترنت من قبل فإن جوجل يعرف المكان الذي تعيش فيه أو المكان الذي تتواجد به غالبا بالإضافة إلى مكان عملك ومعظم الأماكن التي تقوم بزيارتها.

التطبيقات على هاتفك:

يعرف جوجل جميع التطبيقات الموجودة على هاتفك ومتى تقوم باستخدامها ومع من تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما تريد شراءه:

يستغرب الكثير من مستخدمي الإنترنت من اقتراح بعض المواقع للمنتجات التي يفكرون في شرائها وقد تجد أحيانا بعض الإعلانات التي تقترح عليك شراء بعض المنتجات التي كنت تفكر في شرائها من قبل.

جهات اتصالك:

من خلال ميزة المزامنة الذي تتيحها معظم الهواتف الذكية يمكن لجوجل معرفة جميع جهات اتصالك.

ما تحبه وما تكرهه:

يعرف جوجل الأشياء التي تحبها والأشياء التي تكرهها من خلال بعض المواقع مثل موقع يوتيوب المزود بخاصية الإعجاب وعدم الإعجاب باللفيديوهات الذي تتواجد فيه.

سجلات سفرك:

يعرف موقع جوجل أغلب التحركات التي تقوم بها ويتضمن ذلك رحلات السفر الذي تقوم بها والدول التي تواجدت بها من قبل.

وزنك الحقيقي:

تتيح الساعات الذكية إمكانية معرفة مستوى لياقة الجسم والوزن وبالطبع يمكن لجوجل معرفة وزنك الحقيقي والعديد من التفاصيل الأخرى من خلال ساعتك الذكية.

كلمات المرور الخاصة بك:

يعرف موقع جوجل من خلال بعض الميزات التي يوفرها الكثير من كلمات المرور التي تستخدمها على الإنترنت، ولكن لاداعي للقلق فإن معظم كلمات السر الذي تكتبها لا تتم مشاركتها مع جهات أخرى.

أطفالك وعددهم:

يعرف موقع جوجل إذا ما كان لديك أطفال أم لا ويعرف عددهم أيضا.

ما تريد البحث عنه:

يتوقع جوجل ما تريد البحث عنه، على سبيل المثال إذا كنت تريد البحث عن طبيب أسنان سيقوم بإعادة الملء تلقائيا وسيقترح الموقع عليك البحث عن طبيب أسنان حتى من دون كتابة أول حرف من ذلك.