أسهل طريقة لمشاهدة حالات تطبيق الواتساب WhatsApp دون علم صاحبها لجميع الاجهزة الاندرويد والايفون

مع كثرة تطبيقات التواصل الإجتماعي المختلفة يظل تطبيق الواتساب WhatsApp من أهم وأكثر التطبيقات استخداماً حيث تعدى 300 مليون مستخدم من جميع دول العالم، يقوم مستخدمي التطبيق بتواصل مع أصدقائهم وإرسال الرسائل من المحادثات والصور والفيديوهات، و من أكثر الأشياء التي يقوم بها مستخدمي تطبيق الواتساب WhatsApp هو مشاركة الصور و الفيديوهات على حالاتهم الشخصية وهناك العديد الذين يبحثون عن طريقة لمشاهدة الحالات دون علم صاحبها وهذا ما ستقدمه لكم بالخطوات لجميع الاجهزة الاندرويد والايفون.

أفضل الطرق لمشاهدة الحالات دون علم صاحبها لجميع الاجهزة الاندرويد والايفون

يتم رفع الآلاف من الحالات على تطبيق الواتساب WhatsApp كل يوم سواء رفع الصور أو الفيديوهات أو الرسائل، ولكن البعض من المستخدمين يبحثون عن طريقة لمشاهدة حالات أصدقائهم دون علمهم، وسنقدم لكم أفضل طريقة تساعدكم في ذلك بالخطوات وهي:

الطريقة الأولى:

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أولاً عليك الدخول إلى تطبيق الواتساب WhatsApp.

ثم النقر على الثلاث نقاط من أعلى الشاشة.

الضغط على الإعدادات.

قم بالدخول إلى الحساب.

ثم التوجه إلى الخصوصية.

سيظهر أمامك خيار علامات القراءة ستلاحظ أنها مفعلة.

قم بالضغط على إلغاء التنشيط.

هكذا يمكنك مشاهدة الحالات دون علم صاحبها.

الطريقة الثانية:

هناك طريقة أخرى تستطيع من خلالها مشاهدة حالات الواتساب WhatsApp دون علم صاحبها وهي من خلال تفعيل وضع الطيران بالخطوات التالية:

التأكد من وجود نسخة احتياطية من تطبيق الواتساب.

ثم قم بالضغط على تفعيل وضع الطيران.

التوجة إلى تطبيق الواتساب WhatsApp ومشاهدة الحالات.

قم بعد ذلك بإلغاء تثبيت الواتساب.

إلغاء وضع الطيران وإعادة تثبيت التطبيق مرة أخرى.

هكذا لن يظهر لصاحب الحالة مشاهدتك للحالة.

الطريقة الثالثة:

يمكن مشاهدة حالات الواتساب دون علم صاحبها من خلال الويب أي الحاسب الآلي بهذة الخطوات:

قم بالدخول إلى الحاسب الآلي، قم فتح تطبيق الواتساب WhatsApp.

الدخول إلى الإعدادات واختيار واتساب ويب.

سيتطلب منك مسح ضوئي الكود لربط الحساب.

التوجة إلى الحالات في يمين الشاشة.

افضل البرامج لمشاهدة حالات تطبيق الواتساب WhatsApp دون علم صاحبها

هناك بعض البرامج التي تساعدك على مشاهدة الحالات دون علم صاحبها على تطبيق الواتساب WhatsApp وهي:

هذه هي أشهر وأمن البرامج التي تساعدك على مشاهدة الحالات دون علم صاحبها.