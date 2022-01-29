أسهل طريقة لقراءة رسائل الانستقرام بدون علم المرسل واخفاء علامة مشاهدة الرسائل

أصبح تطبيق الانستقرام Instagram من أهم وأفضل تطبيقات التواصل الإجتماعي التي تقوم على مشاركة الصور والفيديوهات القصيرة ومشاركتها مع الأصدقاء و المتابعين كما يسمح التطبيق بمراسلة الأصدقاء وإقامة المحادثات الجماعية، ولذلك هناك العديد من مستخدمي التطبيق الذين يبحثون عن طريقة لقراءة رسائل الانستقرام Instagram دون علم الطرف الآخر وعدم ظهور علامة مشاهدة الرسائل، حيث يفتقر تطبيق الانستقرام Instagram إلى الخصوصية لهذا لا يوجد طريقة مباشرة لإخفاء علامة استلام الرسالة و مشاهدتها، ولكننا سنقدم لكم أفضل الطرق لقراءة محادثات تطبيق الانستقرام Instagram دون علم الطرف الآخر والطرق هي:

تفعيل خاصية تقييد الأشخاص

لا يوجد طريقة مباشرة لإخفاء علامة مشاهدة واستلام الرسالة للطرف الآخر ولكن من خلال هذه الطريقة تستطيع قراءة رسائل الاستجرام دون علم الطرف الآخر، من خلال تفعيل خاصية تقييد الأشخاص الذين تريد قراءة رسائلهم دون علمهم، وطريقة تفعيل خاصية قيد الأشخاص هي:

اولًا قم بالدخول إلى تطبيق الانستجرام.

ثم قم بالدخول الى حساب الشخص الذي تريد قراءة رسالة دون علمه.

بعد ذلك قم بالنقر الثلاث نقاط أعلى الشاشة.

ثم قم بالضغط على تقييد ثم تأكيد.

هكذا تستطيع مشاهدة الرسائل هذا الشخص دون علمه وعدم ظهور علامة مشاهدة الرسائل، ولكن لن تتمكن من الرد على الرسائل إلا بعد إلغاء القيد، ولن تتمكن أيضاً من مشاهدة الصور والفيديوهات التي يشاركها على حسابه.

قراءة رسائل الانستقرام بدون الدخول إلى التطبيق

تعد هذه الطريقة من أسهل وأفضل الطرق التي تساعدك على قراءة رسائل الانستجرام دون علم الطرف الآخر وعدم ظهور علامة مشاهدة الصور، وهو من خلال فصل الإنترنت عن التطبيق ثم الدخول إلى التطبيق ومشاهدة الرسائل وخطوات هذه الطريقة هي: