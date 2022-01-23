أسهل طريقة لتحميل فيديوهات الانستقرام لجميع الانظمة الاندرويد والايفون

أصبح تطبيق الانستجرام Instagram من أهم وأفضل تطبيقات التواصل الإجتماعي يقوم المستخدمين بمشاركة الصور و الفيديوهات مع الأصدقاء، وزادة أهمية التطبيق بعد أن أصبح مصدر للربح وجمع الأموال، فهناك الملايين من المقاطع والفيديوهات التي يتم تحميلها يوميًا، لذلك يبحث عدد كبير من المستخدمين عن طريقة لتحميل فيديوهات الانستقرام على جهاز المحمول والحفظ بها ومشاركتها مع الأصدقاء.

تطبيق IV Saver

من خلال هذا التطبيق تستطيع تحميل فيديوهات الانستقرام بكل سهولة، كما أن هذه ا التطبيق آمن جداً و التطبيق يدعم انظمة الاندرويد، طريقة استخدامه هي:

اولًا قم بتحميل تطبيق IV Saver من متجر جوجل بلاي.

ثم قم بتثبيت التطبيق على جهازك.

بعد ذلك قم بالدخول إلى تطبيق الانستجرام ومشاهدة الفيديوهات.

ثم قم بالنقر على ثلاث نقاط أعلى الفيديو المراد تحميله.

قم بنسخ رابط المقطع.

ثم قم بالدخول إلى تطبيق IV Saver.

قم بلصق الرابط في خانة البحث.

على الفور سيظهر أمامك الفيديو.

قم بالنقر على سهم التحميل.

هكذا سيتم تحميل الفيديو على جهازك و الاحتفاظ به.

تطبيق Video Downloader for Instagram

كما يمكنك من خلال هذا التطبيق تحميل فيديوهات الانستقرام، التطبيق يدعم كافة الانظمة الاندرويد و الايفون، وطريقة استخدامه هي:

اولًا قم بتحميل تطبيق Video Downloader for Instagram.

ثم قم بتثبيت التطبيق على جهازك.

الدخول إلى تطبيق الانستجرام ثم النقر على الثلاث نقاط أعلى الفيديو.

قم بنسخ رابط الفيديو.

الدخول إلى تطبيق Video Downloader for Instagram.

قم بلصق الرابط في خانة البحث.

سيظهر أمامك الفيديو قم بالنقر على تحميل Download.

هكذا سيتم تحميل الفيديو على جهازك.

تطبيق Repost

يعد هذا التطبيق من أفضل تطبيقات التي تساعدك في تحميل فيديوهات الانستقرام، التطبيق يعمل لأنظمة الايفون فقط، وطريقة استخدامه هي:

قم بتحميل تطبيق Repost من ابل استور.

ثم قم بتثبيت التطبيق و رابط التطبيق بحساب الانستقرام.

الذهاب إلى تطبيق الانستجرام.

الضغط على الثلاث نقاط أعلى الشاشة ونسخ رابط الفيديو.