الفيسبوك يعد من أشهر وأكثر تطبيقات التواصل الإجتماعي استخدام في جميع دول العالم حيث تعدى عدد مستخدمي التطبيق أكثر من 2.8 مليار مستخدم، ولكن هناك بعض المستخدمين الذين يواجهون مشكلة سرقة حساب الفيسبوك وسرقة البيانات وهذا أصبح من أكثر المشاكل التي يتعرض لها مستخدمي الفيسبوك ولذلك سنقدم لكم طريقة استعادة حساب الفيسبوك المخترق بكل سهولة.

خطوات استعادة حساب الفيسبوك المخترق برقم الهاتف

سنقدم لكم اسهل طريقة لإسترجاع حساب الفيسبوك المخترق وهي:

اولًا قم بالذهاب إلي حساب الفيسبوك Facebook.

ثم قم بالضغط على ايقونة هل نسيت كلمة المرور.

بعد ذلك قم بإدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص بالحساب المخترق.

ثم قم بالنقر على بحث

سيتم إرسال رمز التحقق قم بإدخاله ثم الضغط على متابعة.

على الفور سيتم تحويلك إلى صفحة إعدادات الفيسبوك وسيطلب منك إدخال كلمة مرور.

قم بإدخال كلمة مرور قوية لكى لا يتم اختراق الحساب مرة أخرى.

هكذا سيتم استعادة حساب الفيسبوك المخترق الخاص بك.

الطريقة الثانية

هناك طريقة أخرى تساعدك في استعادة حساب الفيس بوك المخترق بعد تغيير جميع بياناته وهو من خلال التواصل مع الفيسبوك الطريقة هي:

اولًا قم بالدخول إلى رابط التحقق من بياناتك.

قم بإدخال البيانات التي قمت بادخالها في الحساب المخترق من ( الاسم الاول، اسم العائلة، البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، تاريخ الميلاد.

سيطلب منك توضيح المشكلة قم بإرسال أن حسابك الشخصي تم اختراقه وتم حذف جميع بيانات وتريد استرداده مرة أخرى.

ثم قم بالضغط على إرسال.

سيقوم الدعم الفني بمراجعة طلبك وسيتم الرد عليك واسترداد حسابك.

تعليمات هامة للحفاظ على حساب الفيسبوك من الإختراق وسرقة البيانات