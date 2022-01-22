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برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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تعليق 1
  1. أبو بكر هاشم يقول

    طب الايميل مو شغال وله الرقم ايش الحل