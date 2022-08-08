أسهل طريقة تنزيل gta san andreas لعبة GTA 6 لهواتف الاندرويد والآيفون

نوضح لحضراتكم أعزائي زوار نجوم مصرية أسهل طريقة تنزيل gta san andreas الإصدار السادس من لعبة جاتا الشهيرة في كافة أنحاء العالم، والذي حاز على إعجاب ملايين عديدة من عشاق عالم GTA المميز، حيث تسعى روكستار دائمًا إلى تطويره عن طريق إضافة بعض الأحداث الجديدة الواقعية إلى الإصدارات الجديدة من اللعبة، بالإضافة إلى تطوير الرسومات واستحداث تقنيات عالية الجودة؛ لتصبح ألعاب جاتا أكثر إثارة وتشويقًا منذ لحظة انطلاقها حتى الآن.

تنزيل لعبة grand theft auto: san andreas

تتمتع لعبة GTA 6 بالعديد من الإضافات الجديدة التي جذبت عشاق ألعاب المغامرات والعصابات والأكشن على مستوى العالم، خاصة أن هذا الإصدار الجديد تناول عودة بطل جاتا كارل جونسون إلى مدينته سان أندرياس الذي هرب منها؛ نتيجة تورطه في عدد كبير من الجرائم، إلا أن مقتل والدته اضطره للرجوع للانتقام، وبمجرد وصوله إلى المطار قابل الضابطان الفاسدان اللذان طلبا منه مساعدتهما في أعمالهما الشريرة تحت تهديد اتهامه بتهمة قتل أحد رجال الشرطة.

وتتوالى الأحداث المثيرة والغامضة بوصول كارل إلى منزله واجتماعه مع أخيه ورجال عصابته القدامى من أجل إعادة السيطرة على مدينة لوس سانتوس؛ لذا شرعوا في اعتراض طريق شحنات من الأسلحة وإشعال الحرب مع بعض العصابات للسيطرة على الكثير من المناطق.

خطوات تنزيل gta san andreas للاندرويد

نوضح لحضراتكم فيما يلي بالتفصيل كيفية تنزيل GTA 6 من عالم grand theft auto لهواتف الاندرويد بمنتهى السهولة.

قم بفتح متجر التطبيقات جوجل بلاي Google play على هاتفك.

اكتب داخل مربع البحث gta san andreas downloaded ثم اضغط على علامة البحث.

ستظهر اللعبة مباشرة أمامك.

قم بالنقر على أيقونة التثبيت.

يلزم إدخال بيانات الدفع الإلكترونية من أجل إتمام التحميل.

بعد التأكد من إتمام الدفع ستبدأ اللعبة مباشرة في التثبيت على هاتفك.

كما يمكنكم الضغط مباشرة هنا لتحميل اللعبة على الفور.

طريقة تنزيل لعبة gta 6 للايفون