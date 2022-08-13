أسهل برنامج لاستعادة الأرقام المحذوفة من هاتفك

توجد عدة طرق بسيطة وسهلة تؤدي إلى استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف، ففي حالة نسيانك أو فقدانك لأرقام الهواتف المسجلة على جهازك لسبب ما، إما فقدانك لهاتفك وضياعه أو حدوث خطأ غير متعمد قد يؤدي إلى مشكلة فقدان كافة جهات الإتصال المسجلة بدفتر العناوين على جهازك الخاص، وسواء قمت بعمل فورمات لهاتفك وتم مسح كل جهات الإتصال أو تمت سرقته، فإن أسهل طريقة تُمكنك من استعادة تلك الجهات والأرقام المجذوفة، هذا ما سنقدمه لكم خلال السطور القادمة.

كود استرجاع الأرقام المحذوفة من الهاتف

قد تلجأ للعديد من الحلول لإسترجاع جهات الإتصال التي تم حذفها من هاتفك عن طريق الخطأ، ولكن فيما يتعلق بكود استرجاع الأرقام المجذوفة ففي الحقيقة لا توجد أكواد لإستعادة الأرقام المحذوفة، ولكن إذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد فيمكنك استخدام الخدمة التي تتيحها شركة Google والتي تُمكنك من مزامنة جهات اتصالك وحفظها ضمن جهات الإتصال في Google contacts وذلك كالتالي:-

إذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل Android فستجد تطبيق Google contacts مُثبت تلقائيًا على هاتفك.

قم بالنقر على الثلاث خطوط أفقية الظاهرة بأعلى الزاوية اليسرى (≡) واضغط على خيار الإعدادات.

اضغط على خيار ” undo changes” الموجود ضمن قسم ” Manage contacts”.

قم بتحديد حساب جوجل الذي ترغب استعادة جهات الإتصال الخاصة به ثم اختر الوقت الذي ترغب التراجع عن التغييرات فيه.

اضغط فوق ” تأكيد” وسيتم بتلك الخطوات استرجاع جميع جهات الإتصال المحذوفة خلال ثوانِ.

استرجاع الأرقام المحذوفة من الهاتف عبر برنامج Disk Digger