أسمك بدلاً من رقمك!!.. واتساب تبدل الرقم الغير مسجل في جهة أتصالك بالإسم

يبدو أن منصة “واتساب” تعمل على تطوير طريقة جديدة للتواصل بين مستخدميها، وذلك بالاستغناء عن أرقام الهواتف واستبدالها بأسماء المستخدمين، هذه الخطوة، التي كشفت عنها منصة “دبليو إيه بيتا إنفو” المتخصصة في متابعة تحديثات التطبيق، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وجعل عملية البحث والتواصل أكثر سهولة، كما هو الحال في تطبيقات أخرى مثل سيغنال وتليغرام التي تعتمد هذا النظام منذ سنوات.

على الرغم من أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد للمستخدمين في النسخة التجريبية بيتا، إلا أن وجود شفرة برمجية داخل التطبيق يؤكد توجه واتساب نحو هذا التغيير الجوهري، هذه التعديلات ستنعكس على واجهة المستخدم وطريقة التفاعل داخل التطبيق، مما يجعل أسماء المستخدمين هي الوسيلة الأساسية للتواصل بدلًا من أرقام الهواتف.

لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل هذه الميزة عملياً، نظراً لكونها في مرحلة التطوير ولم يتم اختبارها على نطاق واسع، ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن الاسم سيكون العنصر الأساسي في البحث عن المستخدمين، حيث سيتمكن الأشخاص الذين لا يمتلكون رقم هاتف معين من الوصول إلى صاحب الحساب عبر الاسم فقط.

التحديث المرتقب من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال هذا العام، خاصة في ظل النشاط المتزايد لفريق تطوير واتساب، الذي أطلق مؤخرًا نسخة آيباد من التطبيق التي انتظرها المستخدمون لفترة طويلة، هذه التحسينات تعكس التزام الشركة بتطوير تجربة الاستخدام ومواكبة تطورات منصات التواصل الحديثة.