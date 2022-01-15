أسلحة وذخيرة جديدة.. تحديث ببجي موبايل 2022

قدمت شركة Krafton، ميزات جديدة لـ تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير، والتي تضم وضع Classic Mode الجديد مع واجهة مستخدم جديدة تماما، وسيتم طرح تحديث لعبة ببجي موبايل الأخير 1.8، للمستخدمين على متجر جوجل بلاي ومتجر آب ستور.

وبحسب ما ذكره موقع “livemint”، يطرح مطور ألعاب الفيديو الكوري الجنوبي، تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد بشكل تدريجي للاعبين على الهواتف الذكية، بشكل رسمي الأسبوع المقبل، مع بعض المميزات الرائعة.

تحديث ببجي موبايل الجديد