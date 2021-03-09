أسلحة جديدة وهدايا قيمة، ما الجديد في التحديث الأخير للعبة ببجي “1.3”

أطلقت شركة “Bluehole” العالمية التحديث الجديد من لعبة ببجي للموبايل “إصدار 1.3 الجديد”، وأطلقت شركة Bluehole العالمية التحديث الجديد على مختلف المنصات لجميع المستخدمين، وأتاحت الشركة التحديث في متاجر جوجل بلاي وآب ستور أخيراً بعد انتظار طويل من قبل مستخدمي لعبة ببجي.

ما الجديد في التحديث الأخير للعبة ببجي؟

أصبح التحديث متاحاً للجميع الآن ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021، وفي السطور أدناه نستعرض وإياكم أبرز الإضافات التي وضعتها الشركة في اللعبة.

وجود بندقية روسية من طراز “موزين – ناغان” تتيح للاعب إصابة أعداءه وخصومه من مسافة بعيدة جداً، ومن طلقة واحدة فقط.

يتيح التحديث الجديد للاعبين استخدام الأسلحة بشكل أسهل مما كانت عليه من قبل، وتوجد في اللعبة طائرة شراعية مخصصة لحمل اثنين من اللاعبين بدلاً من واحد.

سيحصل اللاعبين الذين حدثوا اللعبة في الفترة ما بين يوم 9 – 11 مارس على هدايا داخل اللعبة منها مقلاة وAG 100.