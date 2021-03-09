أسلحة جديدة وهدايا قيمة، ما الجديد في التحديث الأخير للعبة ببجي “1.3”

بواسطة أحمد الفاضل

أطلقت شركة “Bluehole” العالمية التحديث الجديد من لعبة ببجي للموبايل “إصدار 1.3 الجديد”، وأطلقت شركة Bluehole العالمية التحديث الجديد على مختلف المنصات لجميع المستخدمين، وأتاحت الشركة التحديث في متاجر جوجل بلاي وآب ستور أخيراً بعد انتظار طويل من قبل مستخدمي لعبة ببجي.

أسلحة جديدة وهدايا قيمة، ما الجديد في التحديث الأخير للعبة ببجي "1.3" 3 9/3/2021 - 11:42 م
  • ما الجديد في التحديث الأخير للعبة ببجي؟

أصبح التحديث متاحاً للجميع الآن ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021، وفي السطور أدناه نستعرض وإياكم أبرز الإضافات التي وضعتها الشركة في اللعبة.

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وجود بندقية روسية من طراز “موزين – ناغان” تتيح للاعب إصابة أعداءه وخصومه من مسافة بعيدة جداً، ومن طلقة واحدة فقط.

أسلحة جديدة وهدايا قيمة، ما الجديد في التحديث الأخير للعبة ببجي "1.3" 1 9/3/2021 - 11:42 م

يتيح التحديث الجديد للاعبين استخدام الأسلحة بشكل أسهل مما كانت عليه من قبل، وتوجد في اللعبة طائرة شراعية مخصصة لحمل اثنين من اللاعبين بدلاً من واحد.

أسلحة جديدة وهدايا قيمة، ما الجديد في التحديث الأخير للعبة ببجي "1.3" 2 9/3/2021 - 11:42 م

سيحصل اللاعبين الذين حدثوا اللعبة في الفترة ما بين يوم 9 – 11 مارس على هدايا داخل اللعبة منها مقلاة وAG 100.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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