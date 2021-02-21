أسعار ومواصفات هاتف Galaxy M31 Prime Edition من سامسونج

قامت شركة سامسونج للهواتف المحمولة والإلكترونيات مؤخرًا بالإعلان عن أسعار ومواصفات هاتف Galaxy M31 Prime Edition، والذي سيتم طرحه في الأسواق من خلال منافذ البيع التابعة للشركة قريبًا بنسختين، وقامت الشركة كذلك بتسويق منتجها من خلال العديد من العروض التي ستصطحب شراء الهاتف والتي يمكن للعميل الحصول عليها بشراء الهاتف فقط.

أسعار ومواصفات هاتف Galaxy M31 Prime Edition

هاتف Galaxy M31 Prime Edition الجديد من سامسونج يضم العديد من المميزات الرائعة وبأسعار اقتصادية تتناسب مع الإمكانيات والمواصفات التي يتمتع بها الهاتف، كعادة شركة سامسونج عند طرح منتجاتها، وقد صرحت الشركة أن الهاتف سيتم طرحه أولًا بدولة الهند قبل الانتقال إلى باقي الدول، ويوجد منه نسختين، لكل نسخة سعر محدد، ويمكن للعميل الذي سيحصل على هاتف Galaxy M31 Prime Edition، الحصول على عضوية مجانية في Amazon Prime مدتها 3 أشهر، كما أن الهاتف يمكن المستخدمين وبنقرة واحدة من الوصول إلى أمازون.

مواصفات هاتف Galaxy M31 Prime

أما عن مواصفات هاتف Galaxy M31 Prime الجديد من سامسونج، فوفقًا للتصريحات الصادرة من الشركة، سيتم طرح الهاتف بالمواصفات والمميزات التالية:

الهاتف مزود بشاشة من نوع Super AMOLED يصاحبها نوتش يأخذ شكل قطرة الماء، لها تصميم رائع.

الهاتف مزود بكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل.

الهاتف يتم تشغيله بواسطة عدد من الشرائح ثمانية النواة من نوع Exynos 9611

الهاتف مزود بوحدة معالجة الرسومات من نوعية Mali-G72 MP3.

الكاميرا الخلفية للهاتف “الأساسية” دقتها 64 ميجا بكسل.

الهاتف مزود بمستشعر له زاوية عريضة بدقة 8 ميجا بكسل.

الهاتف مزود بمستشعر ماكر دقته 5 ميجا بكسل.

الهاتف مزود بمستشعر عمق دقته 5 ميجا بكسل.

الهاتف مزود ببطارية ضخمة 6000 مللي أمبير

الهاتف يدعم ميزة دعم الشحن السريع C حتى قوة 15 واط.

نظام عمل الهاتف هو نظام التشغيل Android 10

النسخة الأولى من الجهاز مطروحة بذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا بايت والتخزين الداخلي 64 جيجا بايت.

النسخة الثانية من الجهاز مطروحة بنسخة وصول عشوائي 6 جيجا بايت و ذاكرة التخزين الأساسي 128 جيجا بايت.

أسعار هاتف Galaxy M31 Prime

أعلنت شركة سامسونج العالمية للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، عن استعدادها لطرح هاتفها الجديد Galaxy M31 Prime بنسختين، وذكرت الشركة أن الجهاز سيتم طرحه أولًا في الهند، ويأتي سعر الجهاز بنسختيه وفقًا لما أعلنته الشركة كالتالي: