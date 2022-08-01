أسعار هواتف هواوي إصدار 2022 ومميزاتها
تسعى شركة هواوي لامتلاك أكبر نسبة من الحصة السوقية في الشرق الأوسط، وذلك بإصدار هواتف هواوي الذكية بميزات رائعة وخصائص عالية.
أنواع هواتف هواوي إصدار 2022
1- هاتف Huawei Nova 9 SE
مواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE.
|الكاميرا الخلفية
|رباعية 108+8+2+2 ميجا بكسل
|الكاميرا الأمامية
|16 ميجا بكسل
|مساحة التخزين
|128 جيجا+ 8 جيجا رام
|الشاشة
|6.78 بوصة+ 90Hz
|بطارية
|4000 ملي أمبير
|معالج
|ثماني النواة سناب دراجون 680
|نظام التشغيل
|أندرويد 11
|شاحن
|تدعم الشحن السريع بقوة 66w
|خاصية NFC
|يدعم
|5G
|لا يدعم
|السعر في مصر
|7000 جنيها
|السعر في السعودية
|1100 ريال سعودي
2- هاتف هواوي P50 pocket
مواصفات الهاتف وسعره.
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية 40+13+32 ميجا بكسل
|الكاميرا الأمامية
|10.7 ميجا بكسل
|مساحة التخزين
|512 جيجا+ 12 جيجا رام
256 جيجا+ 8 جيجا رام
|الشاشة
|6.9 بوصة+ 120 Hz
|بطارية
|4000 ملي أمبير
|معالج
|ثماني النواة سناب دراجون 888
|نظام التشغيل
|هارموني 2.0 os
|شاحن
|تدعم الشحن السريع بقوة 40 w
|خاصية NFC
|يدعم
|5G
|لا يدعم
|السعر في مصر
|34200 جنيها للنسخة 256
37400 جنيها للنسخة 512
|السعر في السعودية
|5299 ريال سعودي للنسخة 256
6200 ريال للنسخة 512
3-هاتف هواوي p50 pro
مواصفات الهاتف وأسعاره.
|الكاميرا الخلفية
|رباعية 50+64+13+40 ميجا بكسل
|الكاميرا الأمامية
|13 ميجا بكسل
|مساحة التخزين
|512 جيجا+ 12 جيجا رام
256 جيجا+ 8 جيجا رام
|الشاشة
|6.6 بوصة+ 120 Hz
|بطارية
|4360 ملي أمبير
|معالج
|ثماني النواة سناب دراجون 888
|نظام التشغيل
|هارموني 2.0 os
|شاحن
|تدعم الشحن السريع بقوة 66w
|خاصية NFC
|يدعم
|5G
|لا يدعم
|السعر في مصر
|24800 جنيها للنسخة 256
|السعر في السعودية
|3893 ريال سعودي
4- هاتف هواوي 9 نوفا
أسعار ومواصفات هاتف هواوي نوفا
|الكاميرا الخلفية
|رباعية 50+8+2+2 ميجا بكسل
|الكاميرا الأمامية
|32 ميجا بكسل
|مساحة التخزين
|128 جيجا+ 8 جيجا رام
|الشاشة
|6.57 بوصة+ 120 Hz
|بطارية
|4300 ملي أمبير
|معالج
|ثماني النواة سناب دراجون 778
|نظام التشغيل
|هارموني 2.0 os
|شاحن
|تدعم الشحن السريع بقوة 66w
|خاصية NFC
|يدعم
|5G
|لا يدعم
|السعر في مصر
|7300 جنيها
|السعر في السعودية
|1450 ريال سعودي
5- هاتف نوفا 8i
أسعار ومواصفات الهاتف.
أسعار ومواصفات.
|الكاميرا الخلفية
|رباعية 64+8+2+2 ميجا بكسل
|الكاميرا الأمامية
|16 ميجا بكسل
|مساحة التخزين
|128 جيجا+ 8 جيجا رام أو 6 رام
|الشاشة
|6.67 بوصة+ 90Hz
|بطارية
|4300 ملي أمبير
|معالج
|ثماني النواة سناب دراجون 662
|نظام التشغيل
|أندرويد 11
|شاحن
|تدعم الشحن السريع بقوة 66w
|خاصية NFC
|يدعم
|5G
|لا يدعم
|السعر في مصر
|4900 جنيها
|السعر في السعودية
|1199 ريال سعودي
6- هاتف هواوي نوفا 8.
أسعار ومواصفات
|الكاميرا الخلفية
|رباعية 64+8+2+2 ميجا بكسل
|الكاميرا الأمامية
|16 ميجا بكسل
|مساحة التخزين
|128 جيجا+ 8 جيجا رام
|الشاشة
|6.57 بوصة+ 90Hz
|بطارية
|3800 ملي أمبير
|معالج
|سداسي النواة 820 k
|نظام التشغيل
|هارموني 2.0
|شاحن
|تدعم الشحن السريع بقوة 66w
|خاصية NFC
|يدعم
|5G
|لا يدعم
|السعر في مصر
|8000 جنيها
|السعر في السعودية
|1700 ريال سعودي