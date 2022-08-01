تقنية

أسعار هواتف هواوي إصدار 2022 ومميزاتها

محمود الشريف

تسعى شركة هواوي لامتلاك أكبر نسبة من الحصة السوقية في الشرق الأوسط، وذلك بإصدار هواتف هواوي الذكية بميزات رائعة وخصائص عالية.

هواتف هواوي 2022

أنواع هواتف هواوي إصدار 2022

1- هاتف Huawei Nova 9 SE

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Huawei
هواتف هواوي

مواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE.

الكاميرا الخلفية رباعية 108+8+2+2 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل
مساحة التخزين 128 جيجا+ 8 جيجا رام
الشاشة 6.78 بوصة+ 90Hz
بطارية 4000 ملي أمبير
معالج ثماني النواة سناب دراجون 680
نظام التشغيل أندرويد 11
شاحن تدعم الشحن السريع بقوة 66w
خاصية NFC يدعم
 5G لا يدعم
السعر في مصر 7000 جنيها
السعر في السعودية 1100 ريال سعودي

2- هاتف هواوي P50 pocket

p50 pocket
هواتف هواوي 2022 p50 procket

مواصفات الهاتف وسعره.

الكاميرا الخلفية ثلاثية 40+13+32 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية 10.7 ميجا بكسل
مساحة التخزين 512 جيجا+ 12 جيجا رام

256 جيجا+ 8 جيجا رام
الشاشة 6.9 بوصة+ 120 Hz
بطارية 4000 ملي أمبير
معالج ثماني النواة سناب دراجون 888
نظام التشغيل هارموني 2.0 os
شاحن تدعم الشحن السريع بقوة 40 w
خاصية NFC يدعم
 5G لا يدعم
السعر في مصر 34200 جنيها للنسخة 256

37400 جنيها للنسخة 512
السعر في السعودية 5299 ريال سعودي للنسخة 256

6200 ريال للنسخة 512

3-هاتف هواوي p50 pro

هواوي p50 pro
هواتف هواوي 2022

مواصفات الهاتف وأسعاره.

الكاميرا الخلفية رباعية 50+64+13+40 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل
مساحة التخزين 512 جيجا+ 12 جيجا رام

256 جيجا+ 8 جيجا رام
الشاشة 6.6 بوصة+ 120 Hz
بطارية 4360 ملي أمبير
معالج ثماني النواة سناب دراجون 888
نظام التشغيل هارموني 2.0 os
شاحن تدعم الشحن السريع بقوة 66w
خاصية NFC يدعم
 5G لا يدعم
السعر في مصر 24800 جنيها للنسخة 256
السعر في السعودية 3893 ريال سعودي

4- هاتف هواوي 9 نوفا

هواوي نوفا 9
هاتف هواوي نوفا 9

أسعار ومواصفات هاتف هواوي نوفا

الكاميرا الخلفية رباعية 50+8+2+2 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل
مساحة التخزين 128 جيجا+ 8 جيجا رام
الشاشة 6.57 بوصة+ 120 Hz
بطارية 4300 ملي أمبير
معالج ثماني النواة سناب دراجون 778
نظام التشغيل هارموني 2.0 os
شاحن تدعم الشحن السريع بقوة 66w
خاصية NFC يدعم
 5G لا يدعم
السعر في مصر 7300 جنيها
السعر في السعودية 1450 ريال سعودي

5- هاتف نوفا 8i

أسعار ومواصفات الهاتف.

هاتف نوفا 8i
هواتف هواوي

أسعار ومواصفات.

الكاميرا الخلفية رباعية 64+8+2+2 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل
مساحة التخزين 128 جيجا+ 8 جيجا رام أو 6 رام
الشاشة 6.67 بوصة+ 90Hz
بطارية 4300 ملي أمبير
معالج ثماني النواة سناب دراجون 662
نظام التشغيل أندرويد 11
شاحن تدعم الشحن السريع بقوة 66w
خاصية NFC يدعم
 5G لا يدعم
السعر في مصر 4900 جنيها
السعر في السعودية 1199 ريال سعودي

6- هاتف هواوي نوفا 8.

هاتف هواوي نوفا 8
هواتف هواوي

أسعار ومواصفات

الكاميرا الخلفية رباعية 64+8+2+2 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل
مساحة التخزين 128 جيجا+ 8 جيجا رام
الشاشة 6.57 بوصة+ 90Hz
بطارية 3800 ملي أمبير
معالج سداسي النواة 820 k
نظام التشغيل هارموني 2.0
شاحن تدعم الشحن السريع بقوة 66w
خاصية NFC يدعم
 5G لا يدعم
السعر في مصر 8000 جنيها
السعر في السعودية 1700 ريال سعودي
محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات متوافقة مع نظام SEO حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال


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