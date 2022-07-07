تُعتبر شركة “شاومي” من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف والالكترونيات خاصة في سوق الهواتف المصرى, حيث تتميز الشركة بتنوع منتجاتها وساهم في انتشار الشركة في مصر منافسة الشركة بقوة في الفئة السعرية المتوسطة وقد نشرت الشركة أسعار هواتف شاومي في مصر شهر يوليو ٢٠٢٢.

سعر هاتف شركة “شاومي”

تمتاز هواتف “شاومي” بمميزات هواتفها العديدة مقابل سعر منافس في السوق وهو ما ساهم في زيادة مبيعاتها في السوق المصري خاصة في الفئة المتوسطة والتي تُعد أكثر فئات الهواتف السعرية مبيعا في سوق الهواتف المصري.

وقد أصدر شركة “شاومي” قائمة بأسعار هواتفها في جميع الفئات السعرية والتي سيتم العمل بها في شهر يوليو الجاري, وارتفعت أسعار الهواتف بشكل ملحوظ وذلك نظرا لإنخفاض قيمة الجنيه المصري في الآونة الأخير, وإليكم قائمة أسعار هواتف “شاومي” :