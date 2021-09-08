أسعار هواتف سامسونج في السعودية 2021 سلسلة S – NOTE – A

بواسطة نعيم الشامي

نقدم لكم في هذه المقالة سلسلة أسعارهواتف سامسونج التي تشمل الفئة العليا والمتوسطة والاقتصادية، لتلبي احتياجات كافة عشاق الأجهزة المحمولة وقدرتهم الشرائية، بعض الهواتف متاحة على موقع جرير، ومتوافرة في مواقع البيع على شبكة الانترنت في السعودية، قبل شراء أي هاتف عن طريق الانترنت يجب البحث عن أكثر من موقع، و متابعة تقييمات العملاء.

أسعار هواتف سامسونج في السعودية

أسعار هواتف سامسونج في السعودية سلسلة A :

سعر هواتف سامسونغ ايه 52

نوع الهاتف الذاكرة الداخلية الرام السعر في السعودية
سامسونج A72 GB 128 GB 8  1699 ريال
سامسونج A71 GB 128 GB 8  1299 ريال
سامسونج A52 GB 128 GB 8 1649 ريال
سامسونج A51 GB 256 GB 8 1099 ريال
GB 128 GB 6 949 ريال
سامسونج A32 GB 128 GB 6 1099 ريال
سامسونج A21S GB 64 GB 4 675 ريال
GB 128 GB 4 749 ريال
سامسونج A12 GB 64 GB 4 599 ريال
سامسونج A10 GB 32 GB 2 499 ريال
سامسونج A02S GB 32 GB3 475 ريال
سامسونج A02 GB 32 GB3 425 ريال

أسعار هواتف سامسونج في السعودية سلسلة s :

سعر هواتف سامسونغ في السعودية

نوع الهاتف الذاكرة الداخلية الرام السعر في السعودية
سامسونج اس 21 الترا GB 512 GB 12 5499 ريال
GB 256 GB 12 4999 ريال
سامسونج اس 21 GB 256 GB 12 3999 ريال
GB 128 GB 8 3799 ريال
سامسونج اس 20 الترا GB 128 GB 12 3399 ريال
سامسونج اس 20 بلس GB 128 GB 12 2599 ريال
سامسونج اس 20 اف اي GB 128 GB 8 1799 ريال

أسعار هواتف سامسونج في السعودية سلسلة Note:

سعر هواتف سامسونغ في السعودية

نوع الهاتف الذاكرة الداخلية الرام السعر في السعودية
سامسونج نوت 20 الترا GB 256 GB 12 3899 ريال
GB 512 GB 12 4299 ريال
سامسونج نوت 20 GB 256 GB 8 2899 ريال
سامسونج نوت 10 بلس GB 256 GB 12 2499 ريال
سامسونج نوت 10 GB 256 GB 8 2199 ريال
سامسونج نوت 10 لايت GB 128 GB 8 1499 ريال


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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.