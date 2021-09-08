أسعار هواتف سامسونج في السعودية 2021 سلسلة S – NOTE – A
نقدم لكم في هذه المقالة سلسلة أسعارهواتف سامسونج التي تشمل الفئة العليا والمتوسطة والاقتصادية، لتلبي احتياجات كافة عشاق الأجهزة المحمولة وقدرتهم الشرائية، بعض الهواتف متاحة على موقع جرير، ومتوافرة في مواقع البيع على شبكة الانترنت في السعودية، قبل شراء أي هاتف عن طريق الانترنت يجب البحث عن أكثر من موقع، و متابعة تقييمات العملاء.
أسعار هواتف سامسونج في السعودية سلسلة A :
|نوع الهاتف
|الذاكرة الداخلية
|الرام
|السعر في السعودية
|سامسونج A72
|GB 128
|GB 8
|1699 ريال
|سامسونج A71
|GB 128
|GB 8
|1299 ريال
|سامسونج A52
|GB 128
|GB 8
|1649 ريال
|سامسونج A51
|GB 256
|GB 8
|1099 ريال
|GB 128
|GB 6
|949 ريال
|سامسونج A32
|GB 128
|GB 6
|1099 ريال
|سامسونج A21S
|GB 64
|GB 4
|675 ريال
|GB 128
|GB 4
|749 ريال
|سامسونج A12
|GB 64
|GB 4
|599 ريال
|سامسونج A10
|GB 32
|GB 2
|499 ريال
|سامسونج A02S
|GB 32
|GB3
|475 ريال
|سامسونج A02
|GB 32
|GB3
|425 ريال
أسعار هواتف سامسونج في السعودية سلسلة s :
|نوع الهاتف
|الذاكرة الداخلية
|الرام
|السعر في السعودية
|سامسونج اس 21 الترا
|GB 512
|GB 12
|5499 ريال
|GB 256
|GB 12
|4999 ريال
|سامسونج اس 21
|GB 256
|GB 12
|3999 ريال
|GB 128
|GB 8
|3799 ريال
|سامسونج اس 20 الترا
|GB 128
|GB 12
|3399 ريال
|سامسونج اس 20 بلس
|GB 128
|GB 12
|2599 ريال
|سامسونج اس 20 اف اي
|GB 128
|GB 8
|1799 ريال
أسعار هواتف سامسونج في السعودية سلسلة Note:
|نوع الهاتف
|الذاكرة الداخلية
|الرام
|السعر في السعودية
|سامسونج نوت 20 الترا
|GB 256
|GB 12
|3899 ريال
|GB 512
|GB 12
|4299 ريال
|سامسونج نوت 20
|GB 256
|GB 8
|2899 ريال
|سامسونج نوت 10 بلس
|GB 256
|GB 12
|2499 ريال
|سامسونج نوت 10
|GB 256
|GB 8
|2199 ريال
|سامسونج نوت 10 لايت
|GB 128
|GB 8
|1499 ريال