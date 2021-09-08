أسعار هواتف سامسونج في السعودية 2021 سلسلة S – NOTE – A

نقدم لكم في هذه المقالة سلسلة أسعارهواتف سامسونج التي تشمل الفئة العليا والمتوسطة والاقتصادية، لتلبي احتياجات كافة عشاق الأجهزة المحمولة وقدرتهم الشرائية، بعض الهواتف متاحة على موقع جرير، ومتوافرة في مواقع البيع على شبكة الانترنت في السعودية، قبل شراء أي هاتف عن طريق الانترنت يجب البحث عن أكثر من موقع، و متابعة تقييمات العملاء.

أسعار هواتف سامسونج في السعودية سلسلة A :

نوع الهاتف الذاكرة الداخلية الرام السعر في السعودية سامسونج A72 GB 128 GB 8 1699 ريال سامسونج A71 GB 128 GB 8 1299 ريال سامسونج A52 GB 128 GB 8 1649 ريال سامسونج A51 GB 256 GB 8 1099 ريال GB 128 GB 6 949 ريال سامسونج A32 GB 128 GB 6 1099 ريال سامسونج A21S GB 64 GB 4 675 ريال GB 128 GB 4 749 ريال سامسونج A12 GB 64 GB 4 599 ريال سامسونج A10 GB 32 GB 2 499 ريال سامسونج A02S GB 32 GB3 475 ريال سامسونج A02 GB 32 GB3 425 ريال

أسعار هواتف سامسونج في السعودية سلسلة s :

نوع الهاتف الذاكرة الداخلية الرام السعر في السعودية سامسونج اس 21 الترا GB 512 GB 12 5499 ريال GB 256 GB 12 4999 ريال سامسونج اس 21 GB 256 GB 12 3999 ريال GB 128 GB 8 3799 ريال سامسونج اس 20 الترا GB 128 GB 12 3399 ريال سامسونج اس 20 بلس GB 128 GB 12 2599 ريال سامسونج اس 20 اف اي GB 128 GB 8 1799 ريال

أسعار هواتف سامسونج في السعودية سلسلة Note: