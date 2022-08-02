أسعار هواتف أوبو في الأسواق الآن 2022

شركة أوبو الصينية من أقوى شركات إنتاج الهواتف الذكية، وبفضل مواصفات وأسعار هواتف أوبو المناسبة لكافة فئات المجتمع، حصلت الشركة على شعبية كبيرة ليس فقط في الأسواق الصينية، بل ضمت الشركة ملايين المستخدمين حول العالم، لكن لسوء الحظ، يمر العالم حاليًا بأزمات اقتصادية، لذا ترتفع أسعار الهواتف الذكية في الأسواق المحلية والعالمية كل لحظة وذلك بسبب عدم ثبات أسعار صرف العملة المحلية أمام العملة الأجنبية، عمومًا، من خلال الفقرات التالية سنوضح لكم أسعار هواتف أوبو في الأسواق الآن وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية.

بداية، تتميز هواتف شركة أوبو الصينية بالمتانة والقوة في الأداء بالمقارنة مع المنافسين، علاوة على أن شركة أوبو تستهدف في المقام الأول الفئة المتوسطة، لذا نلاحظ بشكل دائم أن أغلب هواتف شركة Oppo تأتي بأسعار رخيصة نوعًا ما، علاوة على أن هواتف أوبو لديها مواصفات وطابع خاص كقوة الكاميرا، وسعة البطارية التي تتيح لمستخدمي الهواتف قضاء الساعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسعار هواتف أوبو في الأسواق المصرية حاليًا

سوق الهواتف المصري غير مستقر حاليًا، ويرجع ذلك لمجموعة عوامل اقتصادية لا داعي لذكرها، لكن أهم تلك العوامل بالطبع هو عدم ثبات سعر الصرف في البنوك والمؤسسات المالية، مما يؤثر على أسعار الهواتف الذكية بالارتفاع المستمر، عمومًا، إليكم أسعار أشهر موبايلات شركة أوبو في السوق.

يبلغ سعر هاتف Oppo Reno 7 5G في السوق 10500 جنيه مصري.

يبلغ سعر هاتف Oppo Reno 7 4G حوالي 8000 جنيه مصري لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

يبلغ سعر هاتف Oppo A96 حوالي 7000 جنيه مصري لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

يبلغ سعر هاتف Oppo A16 لنسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام حوالي 4100 جنيه مصري، ولنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر حوالي 4600 جنيه مصري.

يبلغ سعر هاتف Oppo A94 حوالي 6300 جنيه مصري لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

يبلغ سعر هاتف Oppo A55 لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام حوالي 4900 جنيه مصري، وبالنسبة لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام تأتي بحوالي 5200 جنيه مصري.

يبلغ سعر هاتف Oppo A15s حوالي 3050 جنيه مصري لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام.

يبلغ سعر هاتف Oppo Reno 2F حوالي 5800 جنيه مصري لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

يبلغ سعر هاتف Oppo A5s لنسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام حوالي 2500 جنيه مصري.

يبلغ سعر موبايل Oppo F11 لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام حوالي 5000 جنيه مصري.