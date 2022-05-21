أسعار هاتف سامسونج Galaxy A13 5G في أوروبا ومواصفاته

خلال شهر ديسمبر من عام 2021، كشفت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة Samsung، عن هاتفها الذكي Samsung Galaxy A13 5G، الذي جاء كهاتف ذكي منخفض التكلفة في السوق الأمريكية، وفي الآونة الأخيرة، شُوهد هذا هاتف في قائمة Google Play، مما يُشير إلى الإصدار المبكر لهذا الهاتف في الأسواق الأوروبية.

ومن خلال هذا المقال سنستعرض معكم أسعار ومواصفات هذا الهاتف في الأسواق الأوروبية، وفقًا لما تم نشرها على العديد من التقارير الموثوقة.

أسعار هاتف Galaxy A13 5G في الدول الأوروبية

وفقًا لأحدث التسريبات، فإن سعر Galaxy A13 5G في أوروبا، سيكون هذا الهاتف الذكي الذي يدعم شبكة 5G منخفض التكلفة، بسعر €179 للطراز الذي يحتوي على سعة 3 جيجابايت من ذاكرة عشوائية الوصول مع 32 جيجابايت من حجم التخزين الداخلي الهاتف.



وسيكون الهاتف متاحًا أيضًا بسعر €209 مقابل الحصول على طراز بذاكرة عشوائية الوصول بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت.

أما بالنسبة للطراز الذي يأتي مع ذاكرة عشوائية الوصول بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلي بحجم 128 جيجابايت سيكون بسعر €239، وذلك بناءً على أحدث المعلومات المنشورة عبر العديد من التقارير.

مواصفات إصدار سامسونج Galaxy A13 5G

المعالج يأتي هذا الهاتف مع شريحة معالج رئيسي MediaTek Dimensity 700. الشاشة سيحتوي هذا الهاتف على شاشة LCD بمقاس 6.5 بوصة مع دقة عرض 720 × 1600 بكسل، بالإضافة الى معدل تحديث 90 هرتر. الكاميرا يأتي هاتف Samsung Galaxy A13 5G الجديد بكاميرا مزدوجة في الخلف مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. في المقدمة، سترى مستشعرًا بدقة 5 ميجابكسل يستخدم لتسجيل صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو. البطارية يحتوي الهاتف على بطارية قوية 5000 مللي أمبير مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 15 وات.

الذاكرة ينتمي هاتف Samsung Galaxy A13 5G

إلى الهواتف ذو الأسعار المعقولة، حيث جاء الهاتف أيضًا مع ذاكرة عشوائية الوصول بسعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت في الولايات المتحدة الأمريكية.ومع ذلك، يُتوقع أن يأتي هذا الطراز في أوروبا بسعة 12 جيجابايت، كحد أقصى لذاكرة الهاتف. نظام التشغيل دعمت شركة سامسونج هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

ميزات الأخرى للهاتف

يحتوي هذا الجهاز على مستشعر الأصابع، ومكبر صوت قوي، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم.

في الاتصال يدعم هذا الجهاز شبكة الجيل الخامس 5G وتقنية Wi-Fi ثنائي النطاق 6GHz بالإضافة إلى Bluetooth و C، كما يدعم هذا الجهاز أيضًا ببطاقة microSD وتقنية NFC.

ومن خلال المعلومات الحديثة المتوفرة حتى الآن، يُمكن القول أن هذا الجهاز سيكون متاحًا بثلاثة خيارات في الألوان وهي كتالي: الأسود والأزرق والأبيض.