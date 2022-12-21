سعر ايفون 14 برو Max في الكويت والسعودية والإمارات ومصر يناير 2023

امتلاك جوال بمواصفات عالية تلبي رغبة المستخدم هي أمنية العديد من الأشخاص، إذا كنت من الذين يرغبون في شراء جهاز قوي الأداء بمميزات تقنية مذهلة، موبايل ايفون 14 برو Max سيكون الخيار المناسب باعتباره الأقوى في السلسلة الجديدة التي أطلقتها شركة ابل في سبتمبر الماضي خلال مؤتمرها السنوي، بالإضافة إلى أنه الأكثر تطورا والأغلى سعرا في فئة البرو مقارنة بالجوالات الرائدة الأخرى.

من أهم مميزات جهاز ايفون 14 برو ماكس اعتماد شركة أبل على تصميم مختلف بالنسبة للشاشة التي اختفى منها نتوء أعلى الشاشة الذي كان يضم الكاميرا الأمامية أو ما يعرف بـ”النوتش” الذي استبدلته Apple بثقب مستطيل على شكل كبسولة أطلقت عليه الشركة المصنعة اسم Dynamic Island ، وأيضا خامات التصنيع الفخمة والمتينة، بالإضافة للكاميرا التي شهدت تطورا لأول مرة في أرقام دقة العدسات.

جاء iPhone 14 Pro Max بمعالج قوى الأداء A16 Bionic، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128/256/512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وعززت Apple هاتفها الجديد iPhone 14 Pro Max بشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، قياس 6.7 بوصة، بدقة 1242 × 2688، أهم ما يميزها طبقة الحماية القوية من السيراميك، بمعدل تحديث 120 هرتز.

تصميم ايفون 14 برو ماكس جاء بالنسبة للظهر من الزجاج مع طبقة حماية ضد الخدش والكسر، وإطار من الاستانلس ستيل، وهو مقاوم للماء والغبار، ويدعم شبكات اتصال الجيل الخامس وشريحتين الأولى نانو والثانية eSIM، ويعمل بنظام تشغيل iOS أحدث إصدار iOS 16، وبطارية

بسعة 3200 ملي أمبير وشحن سريع 20 واط، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max

يمكن شراء Apple Iphone 14 Pro Max في السعودية، سعة 128 “جيجا” بـ 4,699 ريال سعة 256 “جيجا” بـ 5,099 ريال سعة 512 “جيجا” بـ 5,949 ريال سعة 1 “تيرا بايت” بـ6,799 ريال.

مواصفات Iphone 14 Pro Max

display شاشة سوبر ريتينا LTPO XDR أوليد مقاس 6.7 بوصة بدقة (1290×2796) التصميم يأتي الهاتف بأبعاد “160.7×77.6×7.85” ملم، وبوزن 240 جرام أيفون 14 برو ماكس مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 شبكات الاتصال في نسخة البرو Max G5 G4 G3 G2 مميزات عامة الهاتف يدعم بلوتوث 5.3، واي فاي، جي بي أس، لايتنينج، USB 2.0، بصمة الوجه

جوال iPhone 14 Pro Max متوفر حاليا في الإمارات بأسعار وتنزيلات تختلف من نسخة لأخرى كما يلي:

إصدار 128 جيجا رام 6 اللون بنفسجي 5374 درهم في متجر أشرف دي جي، و5579 درهم في متجر نون

إصدار 128 جيجا رام 6 اللون أسود 4699 درهم في متجر أمازون، و5149 درهم في متجر أشرف دي جي، و5325 درهم في متجر نون

إصدار 256 جيجا رام 6 اللون ذهبي 5099 درهم إماراتي في متجر أمازون، و5680 درهم في متجر أشرف دي جي

إصدار 256 جيجا رام 6 اللون بنفسجي 5599 درهم في متجر نون، و5749 درهم في متجر أشرف دي جي

موبايل ايفون 14 برو max متوفر في مصر بأسعار مختلفة مع تخفيضات ببعض المتاجر كما يلي:

إصدار 128 جيجا رام 6 اللون أسود بسعر 55500 جنيه مصري في متجر أمازون

إصدار 256 جيجا رام 6 اللون ذهبي بسعر 57000 جنيه في متجر أمازون

إصدار 256 جيجا رام 6 اللون بنفسجي بسعر 57990 جنيه مصري في متجر بوتيك

تحديث الأحد 2 يناير 2023

اسعار ايفون 14 برو Max

سعر ايفون 14 برو max في الكويت سعة 128 جيجابايت بـ440 دينار، وسعة 256 جيجابايت بـ470 دينار، وسعة 512 جيجابايت بـ560 دينار، وسعة 1 تيرابايت بسعر 662 دينار كويتي.

سعر ايفون 14 برو ماكس في الإمارات سعة 128 بـ3045 درهم، وسعة 256 بـ3695 درهم، وسعة 512 بسعر 4470 درهم، وسعة 1 تيرابايت بسعر 7946 درهم إماراتي.

سعر Iphone 14 Pro Max في السعودية سعة 128 بـ5442 ريال سعودي، وسعة 256 بـ 5774 ريال، وسعة 512 بـ6941 ريال، وسعة 1 تيرابايت بـ8194 ريال.

سعر iphone 14 برو ماكس في مصر نسخة 128 جيجا بـ35.544 جنيه مصري، وسعة 256 بلغت قيمته 37.972 جنيه، وسعة 512 بـ45.243 جنيه، وسعة 1 تيرابايت بـ53.485 جنيه.

فيما بلغ سعر جهاز apple ايفون 14 برو ماكس 1100 دولار أمريكي