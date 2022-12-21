“أسطورة ريلمي”.. تسريبات جديدة تكشف المواصفات الكاملة لهاتف realme GT Neo5 قبل إصداره بأيام

كشفت تسريبات “Digital Chat Station” المواصفات الكاملة لهاتف ريلمي القادم realme GT Neo5، ووفقًا لهذه التسريبات سوف يأتي الجهاز بشاشة من نوع OLED ذات حجم 6.7 بوصة ودقة 1.5K وتعتيم 2160 هرتز PWM، ويأتي بمعالج قوي من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة بدلاً من معالج Dimensity 8100 في الإصدار السابق من ريلمي.

مواصفات هاتف realme GT Neo5

بحسب التسريبات الأخيرة لصور الجهاز فإن المواصفات الكاملة له ستكون كالتالي:

الشاشة والتصميم نوع الشاشة OLED.

حجم الشاشة 6.7 بوصة.

الجودة 1.5K ومعدل التحديث 144 هرتز لكل الثانية.

يأتي مستشعر البصمة تحت الشاشة.

شاشة الجهاز مقاومة للمياه والغبار.

سوف يأتي الجهاز بإطار من البلاستيك.

يحتوي الهاتف على مصابيح RGB الكاميرا الكاميرا الخلفية ثلاثية: الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل وتدعم تقنية OIS. الكاميرا الثانية عريضة تأتي بدقة 8 ميجابكسل. والكاميرا الأخيرة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل. الرامات والمعالج وذاكرة التخزين الداخلية ذاكرة الوصول العشوائي (الرام): 16 جيجا بايت.

المعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكوم.

نظام التشغيل: Realme UI 4.0.

سعة ذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت. البطارية سعة البطارية 5000 ملي امبير.

تدعم الشحن السريع بقوة 240 واط.

ستضم السلسلة متغيرا آخر لبطارية سعة 4600 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 150 واط. المستشعر والأمان يأتي الهاتف بمستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع OIS بدلاً عن مستشعر 50 ميجابكسل IMX766 في الإصدار السابق.

يأتي الهاتف بعدد من آليات الحماية والأمان مثل: مستشعر البصمة. مستشعر التعرف على الوجه. نمط الشاشة. كلمة المرور.



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موعد إطلاق سلسلة هواتف realme GT Neo5

بحسب تسريبات “91mobiles” فإن موعد إصدار سلسلة هواتف realme GT Neo5 سيكون في بداية عام 2023 في الصين بعد أن لمح رئيس التسويق العالمي لشركة ريلمي عن ذلك، ويصل الهاتف إلى جميع دول العالم خلال الربع الأول من عام 2023، والسعر العالمي المتوقع للجهاز 760 دولار أمريكي بينما لم يتم تحديد السعر في جميع الدول حتى الآن.