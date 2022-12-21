“أسطورة ريلمي”.. تسريبات جديدة تكشف المواصفات الكاملة لهاتف realme GT Neo5 قبل إصداره بأيام
كشفت تسريبات “Digital Chat Station” المواصفات الكاملة لهاتف ريلمي القادم realme GT Neo5، ووفقًا لهذه التسريبات سوف يأتي الجهاز بشاشة من نوع OLED ذات حجم 6.7 بوصة ودقة 1.5K وتعتيم 2160 هرتز PWM، ويأتي بمعالج قوي من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة بدلاً من معالج Dimensity 8100 في الإصدار السابق من ريلمي.
مواصفات هاتف realme GT Neo5
بحسب التسريبات الأخيرة لصور الجهاز فإن المواصفات الكاملة له ستكون كالتالي:
|الشاشة والتصميم
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|الكاميرا
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|الرامات والمعالج وذاكرة التخزين الداخلية
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|البطارية
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|المستشعر والأمان
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موعد إطلاق سلسلة هواتف realme GT Neo5
بحسب تسريبات “91mobiles” فإن موعد إصدار سلسلة هواتف realme GT Neo5 سيكون في بداية عام 2023 في الصين بعد أن لمح رئيس التسويق العالمي لشركة ريلمي عن ذلك، ويصل الهاتف إلى جميع دول العالم خلال الربع الأول من عام 2023، والسعر العالمي المتوقع للجهاز 760 دولار أمريكي بينما لم يتم تحديد السعر في جميع الدول حتى الآن.