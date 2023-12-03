أسطورة ريلمي المنتظرة| موعد إطلاق هاتف Realme GT5 Pro أحدث هواتف الأندرويد بتقنيات ممتازة وقدرات تصويرية فائقة
قامت شركة ريلمي بالإعلان رسمياً عن هاتفها المنتظر Realme GT5 Pro، وأكدت الشركة أن الهاتف سيتم إطلاقه يوم 7 ديسمبر المقبل، وقامت الشركة بمشاركة بعض صور الهاتف، والتي تُظهر تصميمه الخلفي والأمامي، وجزيرة الكاميرات التي تشبه الجزيرة المتواجدة في هاتف Find X6 Pro، إلا أن الحلقة المتواجدة حول كاميرات هاتف Realme GT5 Pro معدنية.
وقامت ريلمي بتزويد الهاتف بمواصفات وتقنيات عليه الجودة، حيث أن خلفية الهاتف تم صنعها من الجلد بلون أحمر داكن، أما الإطار الأوسط فيأتي من مادة سوبر دورالومين، والتي تزيد من مقاومة السقوط بنسبة تصل إلى 40%، علماً بأن المادة المصنوع منها الإطار الأوسط لهاتف Realme GT5 Pro تفوق في قوتها سبائك التيتانيوم المستخدمة بهواتف آيفون 15 برو وهاتف آيفون 15 برو ماكس.
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وحول مواصفات هاتف Realme GT5 Pro فقد جاءت وفق ما يلي:
- الشاشة مصنعة من شركة BOE.
- سطوع الشاشة يمكن ضبطه بشكل يديوي.
- تصل نسبة السطوع إلى 1000 شمعة| م تقريباً.
- وفي ظروف الإضاءة الساطعة يصل نسبة سطوع الشاشة إلى 1600 شمعة| م مربع.
المعالج ونظام التشغيل
- المعالج من شركة كوالكوم الأمريكية.
- نوع المعالج Snapdragon 8 Gen 3.
- المعالج ثماني النواه.
- معالج الرسوميات Adreno 740.
- نظام تشغيل الهاتف أندرويد 14.
مواصفات الشاشة والكاميرات
- نوع الشاشة AMOLED.
- الدقة 1240 × 2772 بكسل.
- حجم الشاشة 6.74 بوصة.
- الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجا بيكسل.
- يوجد كاميرا أخرى فائقة الإتساع بدقة 13 ميجا بيكسل.
- وكاميرا ثالثة للماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل.
- أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 32 ميجا بيكسل.